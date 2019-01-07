南華早報：中美貿易談判2月前可達成共識　為達佛斯論壇鋪路

▲美國總統川普（Donald Trump）相信中美貿易戰可達成協議。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

中美雙邊貿易談判今（7）日登場，雙方將展開為期2天的面對面磋商，作為世界第一和第二大經濟體，美中在貿易戰休戰一個多月後首次重啟談判，引起外界高度關注。《南華早報》則認為，此次中美貿易談判能「在2月底之前達成共識」。

大陸商務部發言人高峰4日在記者會上表示，美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）將於1月7日至8日率領美方工作組訪華，與中方工作組就落實兩國元首阿根廷會晤重要共識進行積極和建設性討論。根據美國貿易代表署（USTR）公布的代表團6名成員名單推測，這次雙方談判中，可能會著重農業和能源議題。

▼美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）與代表團6日抵達北京。（圖／達志影像／美聯社）

據路透社報導，川普4日表示，「我們將會與中國達成協議，結束困擾全球金融市場長達數月的貿易爭端。」《富比士》雜誌則分析，川普近來一直針對雙方達成協議製造樂觀氣氛，他曾稱目前談判「進展非常順利」。《紐約時報》提到，川普越來越急於達成協議，這將有助於平息股市動盪，他也把其視作「測量總統任期表現的政治心電圖」。韓聯社指出，雖然這次談判僅為副部長級，但輿論仍賦予它「達成大交易的首個階段」這樣的關鍵意涵。

香港《南華早報》6日引述知情人士的話指出，川普可能在1月下旬舉行的夏季達佛斯論壇（世界經濟論壇新領軍者年會，World Economic Forum）上與中國國家副主席王岐山舉行會談；專家表示，中美7日的貿易磋商成果將在川普與王岐山的會談中得到驗證，「中美領導人也將共同探討新的問題，這將是一個逐步縮小差異，並在2月底之前達成共識的過程」。