美計劃沖繩部署M142火箭系統　李杰：美軍再折騰也難鎖東海島鏈

▲HIMARS高機動性多管火箭系統。（圖／翻拍自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

美軍計劃於今（2019）年的演習中將M142高機動性多管火箭系統（HIMARS）部署到沖繩島嶼上，這款導彈可在300公里的射程內執行反艦任務，理論上只要在宮古海峽任何一端部署類似武器就可嚴密封鎖東海島鏈；不過解放軍海軍軍事專家李杰表示，美軍如果真的實踐這項新戰術，再折騰也難鎖住島鏈。

李杰在大陸官媒《環球時報》發表專文指出，自上世紀50年代初，美國糾集和拉攏其亞太盟友，在中國海上方向構築第一、第二島鏈封鎖以來，白宮和五角大廈在相當長一段時間內頗有點「春風得意」，因為這的確使得中國進出太平洋海域的艦船數量明顯減少，他們還宣稱「哪怕一隻飛鳥或一條游魚也難以穿越」；但是，局勢的變化並不以美國人的意志為轉移。

他分析三項美軍難以鎖住島鏈的原因，第一，歷經數十年的努力和堅韌不屈的發展，中國的綜合實力和國防力量早已今非昔比，有了長足的發展，不僅中國的艦船和飛機已實現「常態化」穿越島鏈，自由進入太平洋，而且解放軍也有信心、有能力、有手段應對任何海上方向的來犯之敵；美國一些官員或智庫學者談到中國的「反介入/區域拒止」戰略時，特別是解放軍中程多用途導彈東風-21D或東風-21B時，都會面色凝重，可見對美國艦艇已產生威攝作用。

▼東風-21D反艦彈道導彈。（圖／路透社）

第二，這次美國計畫部署反艦武器到沖繩，心知肚明只依靠日本等亞太軍事盟國，已經很難對中國發揮多大威懾作用，拿日本來說，原本美國慫恿日本在宮古海峽附近部署88式、12式機動型反艦導彈，但低於200公里的射程，對於寬度達260至280公里的宮古海峽來說，必須兩端部署，否則就顯得有點勉為其難。

第三，為了守住那幾條島鏈，美國只好大幅增加軍費，發展各種先進武器，並竭力儘早部署對中國海上前沿當面，好比在日本、南韓等國部署先進隱形戰鬥機，在日本部署「愛國者」導彈及設置岸基神盾系統；但是日本、南韓等美國在亞太的盟國，對美國在其領土上部署的各種先進武器並不一定「心甘情願」。

▼ MIM-104C愛國者飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

李杰指出，美國一方面出於自己的戰略需要，要求在這些國家部署先進武器，甚至是核潛艇等具有爭議性的戰略武器；另一方面又十分強硬地要求這些國家必須提高防務開支，更多地承擔美軍在當地駐紮的軍事花銷。對此，這些國家內部早就有不同的聲音，只是目前出於對安全的考慮及對美國的依賴，予以配合。

他也說，若從長遠看，真心實意願意與美國一起守住島鏈的國家一定越來越少，也正是在當下這個階段，美國想竭盡全力做最後的努力，因此未來島鏈穿越和反穿越的博弈絕不會停止。

▼「黎明閃電2017」HIMARS軍演。（圖／翻攝自U.S. Pacific Command官網）