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美中貿易談判今啟動！聚焦農業、能源　川普：相信美中能達成協議

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▲▼ 川習,川普,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川習與大陸國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

由美國副貿易代表葛瑞許（Jeffrey Gerrish）率領的美國貿易談判代表團已於6日晚間抵達北京，中美雙方從7日開始，將展開為期兩天的「面對面磋商」，從美方貿易團成員來推斷，此次談判將聚焦農業和能源議題。這是美中在貿易戰休戰一個多月以來，首次重啟談判，引起各界高度關注。且《路透社》報導指出，川普對於與中國達成協議「感到樂觀」。

▲▼美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）與代表團6日抵達北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）與代表團6日抵達北京。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透社》報導，川普4日在白宮針對「美墨邊界牆問題」會見國會兩黨領導人後，提到中美貿易談判時表示，「我們將會與中國達成協議」。且根據《富比士》雜誌報導，川普日前一直針對中美達成協議「製造樂觀氣氛」，2日曾稱目前談判「進展非常順利」，對與中國達成協議「感到樂觀」。

香港《南華早報》6日報導指出，有知情人士透露，美國總統川普（Donald John Trump）可能在1月下旬舉行的「世界經濟論壇新領軍者年會」上與中國國家副主席王岐山舉行會談，中美貿易磋商成果，將在會談中「得到證實」，兩位領導人還將共同探討「新的問題」，「這將是一個逐步縮小差異並在2月底之前達成共識的過程」。

▲▼ 中美貿易戰,美中貿易戰,美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貿易談判結果將影響世界經濟。（圖／達志影像／美聯社）

根據了解，此次貿易談判美國貿易代表署（USTR）公布的6人小組名單，包括副貿易代表葛瑞許、貿易代表署負責農業的談判官陶德（Gregg Doud）、農業部負責貿易及對外事務的次長麥金尼（Ted McKinney）、商務部負責國貿的次長凱普蘭（Gilbert B. Kaplan）、能源部負責石化能源的助理部長溫柏格（Steven Winberg）及財政部負責國際事務的次長馬爾帕斯（David Malpass）。大陸媒體根據代表團6名成員推測，此次談判將聚焦農業和能源議題。

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關鍵字：貿易戰,Jeffrey Gerrish,中美貿易談判

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