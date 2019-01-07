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拉完肚子被鎖廁內1hr「店員笑爛」…漢堡王賠他終生免費吃到爽

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▲▼男子被鎖廁所內1小時，漢堡王賠他終生免費用餐。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲男子被鎖廁所內1小時，漢堡王賠他終生免費用餐。非當事餐廳。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國一名50歲男子到奧勒岡州波特蘭（Portland）的漢堡王用餐後去了趟洗手間，不料當他順利「解放」完想離開時，卻發現門鎖打不開，最終被困在裡頭1個小時。男子說，「如果你被關在這種地方，肯定只能一直摀著鼻子等待，而且門外的店員還一直不斷取笑。」店長為了補償，承諾男子可以「終生免費」在漢堡王用餐

據美國CBS17電視台報導，布魯納（Curtis Brooner）去（2018）年12月中旬因為被困在漢堡王廁所一小時，獲得終身免費吃到飽的優待。他說，為了逃出臭味撲鼻的廁所，所以查看發票並撥打上頭的電話號碼，想得到店裡員工的幫助，可是店員只從門縫中塞了一根「蒼蠅拍」，要他自己撬開門鎖。

布魯納接著說，他不管怎麼操作都起不了作用，門口的員工還不斷嘲笑他的處境，最終被困1個小時，才靠著鎖匠的救援成功逃脫。漢堡王店長為了安撫布魯納，提供藥膏和OK蹦，並承諾可以讓他「終身免費」用餐。布魯納在那之後的每天都到漢堡王報到，有時還一天去兩次只為了好好享受這福利。

▼布魯納忍受廁所異味達1小時，以及店員的嘲笑。（示意圖／記者楊佩琪攝）

示意圖、女廁、廁所、偷拍、色狼。（圖／記者楊佩琪攝）

不過到了12月28日，店員突然告知布魯納「公司取消了他的終生免費用餐優待」。布魯納非常不滿意漢堡王突然反悔的做毀，因此向法院提出民事訴訟，要求公司恢復他的用餐優惠，不然就要以他的「預期壽命」計算，把每周吃一次漢堡王的價格換成現金當作補償。

他說，「這是個信用與商譽的問題，店家大可以說『下一頓餐是免費的』然後就終止了，可他們不是這樣說的。」按訴狀內容，布魯納要求漢堡王折現的金額是未來22年、每周一次華堡餐（Whopper meal，約7.89美元）的總金額，也就是說布魯納預期自己可能活到72歲，因此22年下來的總金額是9026美元（約新台幣27萬元）。

他的代表律師富勒（Michael Fuller）說，「這聽起來真的很像《歡樂單身派對》（Senfield，1989年知名影集）的情節，但我們有證據證明這並非不合理的要求，而且說話本來就要算話；這件案子確實有好笑的地方，但被鎖在廁所長達1小時就真的一點都不好笑。」

▼漢堡王的華堡餐組合。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼漢堡王的華堡餐組合。（圖／達志影像／美聯社）

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