「美國不會為台流血」　鄧小平前翻譯：兩岸10至15年內能完成統一

▲高志凱認為，兩岸10至15年內應能統一。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

曾任前中國領導人鄧小平翻譯的高志凱接受德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）專訪時表示，習近平對台政策談話表明統一的進程已經展開，若繼續維持現狀只會增加兩岸的緊張局勢，「估計兩岸在10到15年內應能完成統一」。

高志凱是目前北京「全球化智庫」（CCG）的副主任，他說，毛澤東曾表示必須「解放」台灣，鄧小平則提出「和平統一」，從習近平的談話顯示，具體的統一進程已經展開；雖然習近平沒有明確點出統一的時間點，但有提到這是「中華民族偉大復興的必然要求」，習近平指的是中國成為全球第一大經濟體的那一刻，「也就是大約10至15年內」。

高志凱也說，「台灣人想要的是和平、穩定和高生活水準，如果維持現狀只會增加兩岸的緊張關係，壓縮台灣的經濟空間，倘若兩岸能針對軍事、外交及貿易問題達到共識，原本緊張的關係就可緩解。」

▼高志凱。（圖／翻攝自百度百科）

對於為何中國現在積極推動法理上的統一，高志凱回應，「川普總統執政下的美國大力干涉台灣事務，提升了中國處理台灣問題的急迫性，許多人擔心置之不理的話，問題只會更嚴重。」他接著說，儘管美國未來還是會繼續賣武器給台灣，將台灣當作與中國角力的籌碼，並阻止中國海軍進入太平洋，但「不相信美國會為台灣流血」。

中共總書記習近平在《告台灣同胞書》40周年上指出，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」蔡英文則表示，「身為中華民國總統我要再次發表立場，我鄭重指出始終未接受九二共識，就是因為北京定義的就是一個中國，台灣絕不會接受一國兩制，台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識。」