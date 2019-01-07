英國將在南海建軍事設施　蔡英文歡迎：望所有國家合作

▲英國HMS Sutherland巡防艦。（圖／翻攝自ROYAL NAVY網站）

記者馬叔安／台北報導

英國國防大臣威廉森（Gavin Alexander Williamson）日前透漏，在脫歐後，將於東南亞及加勒比海設立兩座軍事基地。對此總統蔡英文5日表示，台灣歡迎「任何有助維持南海和平與通行自由的行動」，並希望所有國家在這些議題上「全力合作」。

一名接近威廉森的消息人士指出，威廉森所說的軍事基地可能建於新加坡或汶萊。英國在1971年撤除蘇伊士運河以東的軍隊，放棄了包括新加坡、馬爾地夫、波斯灣及馬來西亞等地的基地。威廉森日前受訪時，呼籲英國民眾不要小覷國家在世界的影響力，「英國現如今再度成為面向全球的國家。」

蔡英文5日接受外媒採訪，有記者提問是否支持英國勢力進入東南亞，蔡英文表示歡迎，而對於有助達成「維持南海和平與通行自由」目標的行動，「我們會採取開放態度，並希望全部國家在南海所有這些議題上全力合作，和尊重各自立場。」

▲總統蔡英文。（圖／記者陳家豪攝）

英國勢力將入的南海，存在陸、美、日等國的主權爭議，也是大陸近年來重點發展的區域，已在當地建設了永暑、渚碧、美濟等多座礁島並駐軍。英國海軍在去年曾派出蘇瑟蘭號（HMS Sutherland）等軍艦通過南中國海，被解讀為是向大陸的挑釁。