影／陸官方首次披露　解放軍國產軍艦將裝備「電磁炮」

大陸中心／綜合報導

據《央視》近日報導，大陸國產軍艦未來將裝備電磁軌道炮，這是首次有官方媒體披露相關消息。環球網也引述澳媒報導提到，電磁軌道炮投入使用後，交戰方能在數百公里的距離內互相攻擊，這將從根本上改變海戰規則。

▲中國自製大型水面艦船將裝備電磁發射裝置。（圖／翻攝自央視）

大陸《央視》4日報導並證實，由中國海軍工程大學馬偉明院士領銜的艦船綜合電力技術團隊，在艦船能源動力、電磁發射和新能源接入三大技術領域，已取得了系列具有完全自主智慧財產權的創新成果。電磁發射裝置已被該團隊研製成功，未來將裝備在國產大型水面艦上。據悉，大型水面艦船可能就是最新生產的055型萬噸驅逐艦。

▲「055型驅逐艦」日前首次海試。（圖／翻攝自環球時報，下同）

環球網援引澳洲廣報公司報導提到，與使用火藥發射彈丸的傳統火砲相比，電磁軌道炮以電磁能發射彈丸，使彈丸可以達到5馬赫或更高的高超音速。俄羅斯衛星新聞網報導也稱，裝備電磁軌道炮的該型登陸艦於2018年初被發現，但很長一段時間沒有出現，「這些天發現了軌道炮測試船正在進行海上試驗」。

報導援引澳洲戰略政策研究所國策分析師馬爾科姆‧戴維斯（Malcolm Davis）表示，電磁軌道炮的出現，將使得交戰方能夠在數百公里的距離內相互攻擊，這將從根本上改變交戰規則，「因為你的對手能夠以更低的成本，從遠處進行精確打擊」。與傳統的海軍火砲相比，軌道炮發射彈丸不需要發射藥，對戰艦上人員來說更安全，而且軍隊可以更便宜地採購艦炮。