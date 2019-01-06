眼影顆粒太粗還飛粉…北京故宮彩妝問世1個月「全線停產」

▲北京故宮彩妝全線停產。（圖／翻攝自故宮淘寶微博）

記者朱世凱／綜合報導

北京故宮憑著宮廷劇的高人氣，在上（12）月進軍彩妝界並推出許多文創產品；不過故宮淘寶5日卻在微博上發布訊息表示，「故宮淘寶原創系列彩妝，從外觀到內質仍有很多進步空間。所以我們決定，全線停產，不斷完善，直至把最好的推送給大家。」據悉，許多消費者反應口紅外觀不夠份量高級，眼影部分顏色還出現飛粉現象。

▼故宮文創商品。（圖／翻攝自故宮博物院微博，下同）

北京故宮文化服務中心2018年12月11日首次發布原創彩妝系列，上架不到一個月就宣布停產。故宮淘寶表示，「會發完所有預售訂單，備品優先提供給需要售後處理的訂單，最後若仍有多的就上架；此外，春節後發貨的仍是第一批的外觀和內質。涉及到膏體配方改良，非一朝一夕之事，這個還是要和大家說清楚。」他們也承諾，彩妝再次上架時不會漲價。

官方也提到，除了消費者反應口紅外觀不夠份量高級外，膏體順滑流暢度和顏色也都有進步空間，眼影珠光顆粒則是不夠精細，部分顏色還有飛粉現象；腮紅粉色挑人，橙色尚可，點翠藍色實用度欠佳。根據淘寶店過去的紀錄顯示，故宮出售的唇膏每支售價約為199元人民幣（約新台幣892元）。

對於官方此次用心操作，消費者紛紛表示，「有進步的空間，也有進步的態度」、「真的希望國產化妝品能好好開發」、「這讓我很有願意等下去的理由」、「認可批評的態度感覺很讚」；但也有網友質疑，「為什麼不把品質試到最高標準再出來賣？」