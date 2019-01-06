影／宣稱拿刀「捅破頭皮」可治病　師：刺血療法課1堂3萬！5天速成

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記者朱世凱／綜合報導

安徽蚌埠市一間培訓機構頻頻出現驚悚的「扎針畫面」，經調查發現是老師教導學員「刺血療法」。該名老師宣稱，刺血方式（以刀具劃破頭皮）或「舌下取栓」（拿刀具劃破舌頭下方放血）可以治療多種疾病，每人只需6800元人民幣（約新台幣30485元）即可加入5天的課程，一年大約有幾百人參與。

老師表示，5天課程有2天為理論課，3天則是實作課程，如果學不會的話可以不斷免費複訓；「刺血療法能夠活血化瘀、去淤生新，中醫不是常說嗎，通而不痛對吧？所以說我們就是把他疏通了，疼痛感就能明顯減輕。能夠治的病症包含頸肩腰腿疼痛、男科婦科，學會以後就能幫你的家人朋友治療。」

▼刺血療法的畫面看起來怵目驚心。畫面經變色處理。（圖／翻攝自梨視頻）

影片顯示，學員的手臂與頭頂經由針具或刀具劃破、刺破後，血就如涓涓細流般湧出，現場的其他人便會趕緊拿起手機圍觀拍攝，想藉此回家「複習實作課程」。老師還說，普通人學成以後，若當地政策沒有規定的話，就能自行開店替病人療程，「不需要醫師證明」，他還擔保，從來沒有學員發生過重大事故。

▼刺血一定要有專業執照才可執行。畫面經變色處理。（圖／翻攝自梨視頻）

中醫專家表示，中醫裡確實有放血療法，可對關節扭傷活血化淤具有一定效果，但是刺血一定要有專業執照才可執行，否則就是非法行醫。網友表示，「原來這個世界傻子那麼多」、「治療愚昧和扶貧一樣重要」、「這要能治病，許多大醫院早倒閉了」、「用看的就痛」、「抹脖子治療一切疾病」、「奉勸學員還是要去考醫師證照比較保險」。