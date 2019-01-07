中美貿易戰延燒9個月　環時：雙方都吃虧！離達成協議更近了

▲環時社評分析，中美在貿易戰都吃了虧 。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）率領團隊於7、8日在北京與中方工作組磋商。美國總統川普表示，對美中達成協議、結束長達數月的貿易爭端保持信心。大陸官媒《環球時報》社評分析，這一表態傳遞了美方評價中美貿易談判前景的基調，一是對達成協議持樂觀態度，二是強調中方希望達成協議。

社評指出，中美貿易談判的整體情形不只有這兩個元素，還有很多美方希望淡化處理的原因，白宮希望有好的消息來鼓舞股市，還希望在談判之前保持對中方的壓力，同時彰顯貿易戰以來美方取得的「成就」，從美方利益的角度看，白宮這樣做是可以理解的；為了讓外界了解中美談判的綜合形勢，中方認為將美國輿論淡化處理的一些信息予以補足，同樣是非常必要的。

▼美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）與代表團6日抵達北京。（圖／達志影像／美聯社）



其中最重要的是要「達成協議，結束貿易戰」，這不僅是中國的意願，也是美國方面的意願。雙方的這種意願出現了相向而行的積極動向，這是當下中美談判前景讓人樂觀的根本原因。如果大家都認為只是中國單方面希望達成協議，美方更願意再多拖一段時間，壓中國做更多讓步，那麼市場就不會有樂觀，也沒人相信白宮是在「安撫市場」。

社評也提到，中國確實希望達成協議，但中國的立場自始至終的延續性非常好，能夠達成協議是很好的事，「但同時也是不能強求的事」，如果仔細看，中國其實從一開始就是這樣的態度；否則的話，中國就不會一次次對美方加徵關稅堅決採取報復行動了，換句話說，中國如果想舉白旗，早就舉了，越是往後，外界越不應對中方抱有不切實際的期待。

貿易戰延續9個月，有一個道理得到越來越清晰的驗證，「那就是貿易戰真的是雙輸和多輸，誰也從中得不到好處」；美國的實力最強，但貿易戰完全不是想像中的「贏者通吃」，美方的損失可能會顯現得慢一些，但該有的損失最終一樣也不會少。

蘋果、嘉吉（Cargill）堪稱美國經濟不同領域的巨頭，但它們的業績到歲末年初時都爆出受到貿易戰的明顯侵蝕，貿易戰打擊了全球供應鏈，衝擊了各國經濟增長的信心，美國經濟類似全球化的最大集合處，它怎麼可能會呈現「世人皆輸我獨贏」的局面呢？

▼貿易戰影響中美產業。（圖／路透社）

社評指出，不管白宮說什麼，也不管美國官員的表態是否存在差異，中美副部長級貿易磋商確實再度重啟，這是中美元首在阿根廷達成重要共識以來兩國工作團隊的首次面對面談判；經過9個月的相互出牌，中美雙方應當說相互更了解了，也都吃了些虧，整個形勢離達成協議看來更近了。

兩國貿易規模如此之大，爭議如此之多，要在90天休戰期剩下的不到兩個月中達成協議，最關鍵的還是兩國工作團體要堅定落實中美元首的重要共識，要帶著這一政治決心完成史上所沒有過的雙邊宏大貿易談判。

社評最後提到，中美之間好的、經得起時間考驗的貿易協議一定得是公平的，實事求是的，因為協議的執行大都要由兩國民間機構來完成，國家根本沒有將不切實際的政策強行向民間推動的管道。相互尊重對方利益是中美貿易的性質所要求的，希望中美副部長級磋商作為兩國談判的重要一環，在這一基礎上取得成功。