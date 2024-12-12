最大航程輕鬆破8000公里　運-20換裝渦扇-20發動機現身

▲中國官方公開已裝上中國自製渦扇-20發動機的運-20B大型運輸機。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

突破俄製發動機的受制約束，《央視》近日再公開已裝上中國自製渦扇-20發動機的運-20B大型運輸機，同時採用標準空軍塗裝也顯示該版本已批量入役。資料顯示，換裝過後的運-20性能直線提升，4台的渦扇-20最大起飛重量達220噸、最大載重量66噸，受矚目的最大航程也將突破8000公里。

事實上，運-20B在過去就一直處於半公開狀態，相關照片陸續大量在網路上流傳，甚至還以外貿機的身份出現在國際航展上，因此換裝渦扇-20並非剛起步，而是需要時間測試、量產。陸媒普遍認為，此次能夠以中國空軍標準塗裝方式現身，說明已經進入批量裝備。

運-20早期版本使用俄制D-30KP-2發動機，最大起飛重量179噸、最大載重55噸、最大航程7500公里。隨著國產化後的渦扇-18上機，最大起飛重量達到200噸、最大載重量55噸，而渦扇-20大涵道比發動機的出現，最大推力一舉提升達到15噸，最大起飛重量220噸、最大載重量66噸、最大航程超過8000公里。

對於中國航空工業而言，渦扇-20的服役帶來三大意義。首先，解決運-20「心臟病」問題，其次為擺脫量產的限制，雖說過去曾從俄羅斯獲得400台D-30KP-2發動機解決了燃眉之急，但以中國空軍朝戰略空軍發展方向來說，300架以上的運-20需求，發動機就須達到1200台以上，俄製發動機數量明顯遠遠不足。隨著未來渦扇-20的穩定量產，進行大量生產裝備，甚至出口都將不再是問題。

最後，隨著渦扇-20的裝備將大幅度提升航空工業的水平。眾所周知中國長期以來受困於航空發動機的發展，包含殲-10、殲-11、殲-15、殲-16和殲-20等主力戰鬥機，都有裝備俄羅斯AL31F系列發動機的歷史，直到近年渦扇-10B和渦扇-10C的成熟，才逐漸全面換裝擺脫對俄羅斯的依賴。而運-20在渦扇-20的完善後，也有了支持進行大量改進型號的底氣，例如運油-20空中加油機、改裝預警機以及特種運輸機等。

不過換裝渦扇-20後的運-20B也仍存缺點，就是機載自衛武器系統的配置參數太低，一旦在特殊情況下，遇到空中的敵人需要制敵和反擊，將暴露出力不足的擔憂。

▼運油-20同時與殲-20、殲-16戰機空中加油。（圖／翻攝央視軍事）