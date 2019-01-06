陸劇翻日片超殺！還珠格格變《還珠姬》　瓔珞成「燃燒的逆襲王妃」

▲還珠格格變成還珠姬笑翻網友。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／台北報導

宮鬥劇《延禧攻略》熱播席捲中港台，今（2019）年2月也將在日本播出，不過劇名改為《瓔珞～紫禁城燃燒的逆襲王妃》瞬間殺氣十足；此外，《還珠格格》翻成《還珠姬》也笑倒一票網友，「你到底是想還豬？還是雞啊？」近幾年在日本上映的陸劇片名除了爆笑外，也顯示出「翻譯文化」上的差異。

其實日本引進大陸影視劇並改名早已是慣例，就連超夯的《後宮甄嬛傳》也變身成《宮廷の諍い女（宮廷爭霸女）》，《步步驚心》則是《宮廷女官若曦》；另外，《琅琊榜》改為《琅琊榜～麒麟才子，風雲起》，《陸貞傳奇》變《後宮的淚》。

▼《延禧攻略》紅到日本，劇名超熱血。（圖／翻攝自推特）

除了宮廷劇外，愛情劇也不例外，《微微一笑很傾城》到了日本變成《灰姑娘online中》，《杉杉來了》則是《中午12點的灰姑娘》，《親愛的翻譯官》改名《我討厭的翻譯官~這份愛戀、用聲音傳遞給你！》，《結愛·千歲大人的初戀》變為《千年的灰姑娘》。

▼《宮廷爭霸女》果然只有甄嬛能勝任。（圖／翻攝自推特）

不少網友紛紛表示，「陸劇翻成日片好像總裁系列小說」、「貝微微是灰姑娘嗎？」、「延禧應該可以改成《喚雷少女魏瓔珞》」、「中二氣息超濃」、「還豬雞真的笑死了」；也有網友說，不管片名變成如何，只要能夠給更多人看，一同欣賞好片，不管多爆笑都值得。

▼《微微一笑很傾城》變成《灰姑娘online中》。（圖／翻攝自微博）