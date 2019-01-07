「到機器前蒸喉嚨喔！」女病患一口含住...醫護全傻　老司機誤會大了

▲喉嚨痛示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

一名網友昨天在耳鼻喉科診所目睹爆笑經過，當時醫師幫前面一位女病患診斷後，請她到旁邊的氣動式蒸喉機「蒸一下」，誰知對方一口含住機器管子，讓現場醫護全傻眼，而護士驚呆完立刻上前說明，他也不禁猜測女生說「習慣了」背後的含意，沒想到大票老司機全想歪，直呼「突然好有畫面喔XDDD。」

男網友在爆廢公社提到，昨天去看病時，前面有一位女病患，醫生診斷完請她到這台機器前蒸一下，幫助喉嚨化痰，「她一坐下去就含住那根管子，醫生、護士、我都看傻了，護士立馬上前說明。」

▲此機器非當事機器，但是種類一樣。（圖／張少綸提供）

當下女病患非常抱歉，而後又不經意脫口一句「習慣了」，讓現場再度一陣尷尬。原po聽完直覺認為，女生的意思應該是經常被酒測，但網友們可不這樣想，忍不住笑回「越描越黑」、「我有一個大膽的想法」、「是酒測嗎？李組長表示案情不單純」、「深喉嚨的意思」、「我好像想到葷的了」、「習慣吹樂器阿」。

另外，這台蒸喉機是利用壓縮空氣的原理，將水分子霧化成小粒子，使得藥物能由口腔吸入，而濕熱的蒸氣能減少喉嚨刺激感，而搭配藥劑，具有殺菌、消炎、消腫等功效，可以快速緩解喉嚨不適的症狀，或是消除發炎。

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