影／苗栗仙山「漫天蜘蛛網」激似夢幻雪景　網驚盤絲洞！他曝：本尊其實超小

網搜小組／綜合報導

在朦朧薄霧中，一張巨型白紗覆蓋在枯枝花叢上，這是網友憶秋風昨天上苗栗獅潭鄉仙山，拍到猶如天羅地網般的超大蜘蛛網，夢幻畫面彷彿誤闖了盤絲洞。許多人被這一幕震懾，也不禁好奇「主人」體積到底有多大；不過親臨現場的他解答，是由很多小蜘蛛一起織的。

▲苗栗獅潭鄉仙山上的超大蜘蛛網。（圖／翻攝自爆廢公社）

「這不是在曬漁網喲！」網友憶秋風在爆廢公社分享，他昨日上到仙山，在某處枯林花叢，看到一整大片的蜘蛛網，層層交織相疊，加上身處雲霧氤氳的山間，似乎有種撞見夢幻雪景的錯覺。

▲近拍超夢幻，大自然的傑作阿。（圖／翻攝自爆廢公社）

面對此景，憶秋風驚呼，「這是真正的天羅地網，這輩子第一次看到這麼大的蜘蛛網，而且編織的好美，娘子快跟牛魔王出來看蜘蛛精。」

網友看完沉醉其中，不禁讚嘆「有種莫名其妙的美感」、「好神哦」、「蜘蛛界豪宅」；但有的人則雞皮疙瘩掉滿地，直說「看完覺得身體黏黏癢癢的」、「感覺要被吃掉了」。

同時不少人好奇，蜘蛛到底有多大隻，才能編織出這麼大的網。對此，憶秋風指出，「小蜘蛛非常小，10元硬幣大而已，小圖片中有拍到，這是很多隻蜘蛛一起編織的。」另外，還有網友腦洞大開，紛紛打趣道「是要抓孫悟空吧」、「其實是蜘蛛人經過」、「春三十娘4ni」、「感覺蜘蛛精要出現了」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▼春十三娘在嗎XDDD。（圖／翻攝自爆廢公社）