幫亡父銷帳單…業務員堅持「請本人來」　女兒怒帶「骨灰」上門

▲幫亡父銷帳單，業務員竟然堅持「需要本人來辦理」，女兒暴怒帶「骨灰」上門。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

國外知名論壇「Reddit」日前有一名女網友發文表示，自己父親在2012年不幸過世，但仍有一間公司持續寄帳單來催款，儘管她解釋父親已經死亡多年了，但對方卻仍堅持要找本人確認，最後她氣到直接把父親的骨灰裝在塑膠袋，帶去給該公司的職員確認，嚇得職員立刻報警處理。

原PO在Reddit論壇發文說，她的父親2012年過世後，因為父母早就離婚，自己是父親唯一的孩子，所以她必須替爸爸處後一切後事。某日一間公司打來催款時，她告知說父親已經去世，請公司取消帳單，當時女職員聽了就表示，需要她把「死亡證明書」寄到公司處理。

原PO聽了隔天立刻就把證明書寄去，原本以為可以就此取消成功，但不料1個月後她又收到爸爸的帳單。她立刻打給該公司詢問原因，但這次接電話的女職員聽完她的需求後，竟然對她說「你不是帳單的主人，我需要向本人確認。」儘管她不斷解釋父親已經死了，但女職員卻堅持要和「本人」對話確認。

後來原PO越講越生氣，乾脆就跟對方約時間，帶著「父親骨灰」、死亡證明上門，並且要求讓接電話的女職員確認，女職員看見骨灰後嚇到立刻報警，還向警方指控她出言威脅恐嚇。原PO當場向警方解釋來龍去脈，她也承認自己反應有些極端，只是她實在受不了女職員的態度才會這樣做。

事後公司主管得知了原委，立刻打電話向原PO道歉，並且開除這一名女職員。這個消息在Reddit引發熱烈討論，許多網友紛紛留言安慰原PO，原PO也表示：「非常感謝所有的愛和支持，至於懷疑故事真實性的朋友，希望你們未來遇到跟我一樣的事件時，可以處理的比我好。」