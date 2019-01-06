「我交了30歲男友…」女鵝下課車上大爆料　老爸超驚嚇…一秒掏錢解決

▲原PO女鵝說，她交了一個30幾歲的男朋友。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

都說女兒是爸爸的前世情人，如果哪天自家寶貝交男友了，許多老北的心中都會忍不住吶喊「不要啊～」一名男網友表示，他去補習班接小孩下課時，女鵝突然自曝交男朋友，對象已經30幾歲，讓他內心一陣驚嚇。沒想到女兒接著一句神展開，說出自己真正目的，讓老爸只好掏錢解決「我這個老北實在是太好拐了」。

「女鵝長大了」，一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，他到補習班接女兒下課，回家路上就有了以下對話：

女鵝：ㄟ，爸！！！！

原PO：安怎？？

女鵝：你幾歲了啊？

原PO：35啊！！衝殺小？？

女鵝：我交了一個30多歲的男朋友！

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▲女兒是老爸的前世情人。（示意圖／pixabay）

聽到這裡，他心中忍不住震驚，狂冒OS「X小啦？」但表面仍故作鎮定回答「喔！啊然後咧？」接著女鵝突然一個抱緊他「啊就是你啊～」。套路之深讓原PO嘴角不禁上揚笑出來，心中雖然罵了聲「X北喔！嚇死我了」，但還是忍不住「就一個爽而已」。

「只是，女鵝，你不知道你老北我是單身嗎？不要隨便撩我啦！」但身為老爸，也馬上看出女兒企圖，便再度開啟以下對話：

原PO：…說吧：有何事相求？

女鵝：那個…我明天跟同學約好要騎腳踏車去巨城玩，可以嗎？

▲搞半天，原來女鵝想要零用錢出去玩。（示意圖／本報資料照）

原PO此時心中不禁再冒OS「X！就知道沒好事！」問了「幾點去，幾點回來」後，女鵝又再一次挖坑給親爹跳「可是我身上沒有錢！」讓原PO只好一邊掏出500元一邊碎念「零用錢都不省著點用，要出門玩就沒錢齁！」還哭說自己身上只剩100多元了。原PO最後也忍不住標註「#我這個老北實在是太好拐了」「#女鵝細心照顧鵝子澆水就會長大」。

看到父女倆的精彩過招後，其他人都笑噴留言，「爸爸ㄉ小情人果然厲害」、「女兒真的是老爸的剋星」、「現在女兒們的騙數升級了」、「前世債，該還的還是要還」、「500撩你，值得了」、「鵝子：『爸 我交一個30歲的男朋友，就是你。』去跪算盤」、「歡迎加入爸比很好騙俱樂部」、「我女兒如果這樣跟我說，如果身上不允許，我會去賣血」、「兒子不是滿週歲就要讓他自己工作養活自己嗎？」

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