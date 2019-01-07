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用500條氣球！國三生手作「半身高青色麒麟」　挑戰世界大賽...5萬人朝聖

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▲▼ 麒麟氣球 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原po才國三，實力也太驚人！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

現在國三生的程度也太強大！有位洪姓同學日前在臉書分享自己的氣球作品「麒麟」，他表示這件作品耗了他近20個小時、動用了500條氣球才完成，是自己有史以來做過最久、最大的作品，也即將參加國際比賽。洪同學的作品不到一天就吸引了近5萬名網友按讚，紛紛表示太強大，年紀輕輕已經是職人等級。

這位洪姓男同學今年就讀國三，他表示這尊「藍色麒麟」是他花了20個小時親手製作，並且動用了500條氣球，是自己折氣球以來，最大也最耗時的作品。他也透露，這件作品即將參加國外氣球公司「Qualatex color quest」比賽。

這件作品尺寸為120*200公分，高度已經逼近門的一半，看起來十分壯觀。圖中可見，除了舌頭和牙齒，整個麒麟的身體都是用水藍色系的氣球所組成，從關節、舌頭到爪子，每個細節都細心照顧到，連身上的鬚和毛髮都展現出蓬鬆飄逸感。

▲▼ 麒麟氣球 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲耗費20小時、500條氣球！（圖／翻攝自爆廢公社）

這則貼文不到一天就吸引了近5萬名網友按讚，鄉民們紛紛推爆表示，「可以直接開業了！厲害」、「太強大了！阿姨佩服」、「後生可畏！超強的」、「已經是職人等級了」、「懺悔自己國三時都在大老二中度過」、「可以訂做嗎」、「現在國三都這麼強大嗎」、「我一輩子都達不到的技能」。

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關鍵字：麒麟,折氣球,爆廢公社

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