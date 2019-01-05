台男旅日租重機「摔爛丟包」！臉書遭肉搜曝光　店家心寒

▲台男旅日租重機摔車，不料事後竟爆出丟車落跑。（圖／翻攝自臉書，下同）

生活中心／綜合報導

日本機車出租業者5日在臉書發文表示，一名台灣男子跨年期間前來租車旅遊，但不僅沒有準時還車，車身還多處損會，直到2天後才把車丟包在店門口，沒有任何告知。消息曝光後，引發PTT旅日版公憤，不僅肉搜出男子個資，還留言灌爆臉書，痛罵他根本是「失格旅人」。

店家粉絲專頁「Rental819台灣（日本機車出租 / 重機自助旅遊）」在臉書寫道，2019年開張才沒幾天，就有令人遺憾的事情發生，「今天接獲店家的通知，一位台灣來的朋友在跨年期間租車。首先在原定歸還時間內未歸還，也未通知R819任何窗口（中文窗口、英文窗口及店家）。」

▲台灣小編在臉書轉達店家無奈，「同樣身為台灣人，深感遺憾」。

當時店家相信，男子只是忘記或有什麼意外才沒如期還車，沒想到2天後店家開門營業前，竟發現該車輛被放在店門口，而且附近遍尋不著男子身影。更扯的是，店家檢查車輛後，發現油箱左側凹陷，而且左側方向燈燈殼嚴重擦傷破損，離合器拉桿磨損。

「小編身為台灣人，同樣深感遺憾」粉專寫道，也許有很多人認為回國後店家就拿自己沒輒，也許店家也真的再也要不回損失，但「出國以後你的一舉一動都代表你的國家，也影響著其他國家人民對你母國的印象」，「如果當事人有看到這篇文章，請盡快聯絡店家商討後續賠償作補救，事態還不會晚。」

文章被轉貼到各大旅日社團後，引發網友群起撻伐，不僅肉搜出事主臉書及IG，還備份了已被刪除的發文和打卡紀錄。原來，男子年約23歲，1日才在臉書PO文：「我剛剛摔車，這位小哥幫我調整車子，差點發不動，我有買保險，人沒事就好，到時候再看要怎麼處理後續，車損不嚴重，時速15公里摔的，野狼都會摔了何況是速克達，這雪太厚了，群馬赤城山挑戰失敗，在海拔1181m的彎道摔車。」

摔車後，男子頻頻在臉書打卡曬照，不僅遲遲不聯絡店家，還說要去大阪赴約找朋友，其中幾則動態甚至開心寫道：「Go to Osaka 大阪的女生熱情多，感謝那位大叔借我網路，我要赴約，日本人最在意時間了，還好有辦法趕上，搭雷鳥號特級列車」、「開車去吃壽司，一盤100日圓，跟台灣的一樣，就知道台灣賣多貴。」

▲摔車後，男子不斷在臉書打卡曬照，卻遲遲未聯絡店家。

許多網友看完一肚子火，紛紛留言痛罵：「一般胎上山為什麼不裝雪鍊！」、「都發生事情了，還想著去大阪赴約」、「原來是XX大學X同學，你紅囉」、「三寶丟臉丟到國外」、「有夠不負責任，丟台灣人臉」、「台灣人好不容易建立起來的誠信都被你丟光了」。

男子不堪其擾，一方面留言回覆：「我本來就有主動聯繫了，只是我需要細項」、「我是用郵件回復」、「用wifi不代表可以電話，而且我是真的沒打過」，另一方面也發文回應「請各位有騎車的不要洗我版，摔車賠償事宜正跟日本友人還有家人討論中，因為店家開的賠償費用很高，此文公開。」

不過，有網友在PTT旅日版透露，店家起初要求賠償10萬日幣，後來幾經交涉降為6萬日幣，沒想到依舊被男子嫌貴，掀起熱議。