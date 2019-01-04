影／金門死豬怎判定為「大陸海漂」？　防檢局曝光「2關鍵原因」

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去年12月31日在金門海邊發現的死豬，3日檢驗確認非洲豬瘟陽性反應。農委會昨日召開記者會表示，該豬隻並非金門所有，依照金門縣風向及以往經驗，中國大陸福建省及廈門市一帶沿岸垃圾，易隨風向及海流漂至金門東北角海岸，本次發現縣的死亡豬隻，周邊伴隨大量海洋垃圾，由此研判，該死豬應是由中國大陸漂流過來。

▲海巡上月31日在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

金門田浦沙灘上月31日驚見一死亡豬隻，農委會家畜衛生試驗所收到採樣後連夜檢驗，3日確定驗出非洲豬瘟病毒。農委會代理主委陳吉仲在記者會上表示，該死豬確定是從大陸漂流過來，為確保整體產業安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天，並提高規格防疫，進行移動管制。

▲防檢局表示，該死豬是隨著風向、洋流從大陸漂來的。（圖／記者黃克翔攝）

該死豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%。至於如何判斷該豬為中國大陸海漂而來，防檢局表示，中國大陸福建省及廈門市一帶沿岸垃圾，容易隨風向及海流漂流至我國金門縣東北角海岸，且本次發現該頭死亡豬隻時，其周邊伴隨大量海洋垃圾。

▲該死豬周遭伴隨著大量海洋垃圾。（圖／第九岸巡隊提供）

防檢局也說，發現地點已由金門縣動植物防疫所完成這底消毒，該地區半徑3公里內養豬場健康情形良好，無異常情形。金門縣動植物防疫所也分析，金門有毛豬死亡保險保險，只要有豬隻死亡的話，豬農會將死豬送到防疫所，由獸醫師秤重、初判病因後，能獲得1000至3000元的理賠金；此外，金門防疫所有兩頭焚化爐，可以免費焚燒。

防檢局總結表示，綜合以上可判斷非金門之豬隻感染非洲豬瘟，提醒民眾不要恐慌，日後再有發現死亡豬隻的話，請撥打0800-039-1315專線通報。防檢局也呼籲，民眾如有走私動物或動物產品之情資，歡迎向該局提出檢舉，免費檢舉專線為0800-039131，檢舉如屬實者，最高可獲得500萬元獎金。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

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