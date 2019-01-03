非洲豬瘟病毒入侵金門！學者：大陸來水需煮沸、到台船隻應全禁止

記者崔至雲／台北報導

去年12月31日金門海岸發現一頭死亡豬隻。農委會3日公布，檢驗結果為陽性，確定為非洲豬瘟病毒。對此，台大獸醫學院院長周晉澄表示，目前首要任務是地毯式的進行檢查，而目前最缺的是資金、人力，呼籲政府一定要幫忙，小英總統之前也說過，豬瘟是今年最重要的事情，因此「政府快撥錢吧！」

▲學者認為，金門的飲用水也必須相當小心，建議加熱煮沸後再進行飲用。（圖／路透社）

▲去年12月31日金門海岸發現一頭死亡豬隻。農委會3日公布，確定為非洲豬瘟病毒。（圖／第九岸巡隊提供）

周晉澄說，遇到這種情況應該要確認金門大、小豬隻沒有問題，並進行地毯式的檢查，若沒有問題，看是否能先通報世界動物衛生組織（OIE），不要將台灣納入疫區，但他也坦言「應該是很難了」畢竟都發生在台灣了，另外，他也指出，現在既然確診，金門風險勢必提高了，金門到台灣的船隻等等，都必須要全面禁止，不然一定會加速台灣本島的感染機率。

周晉澄進一步說明，在去年8、9月波蘭最大豬場也發現感染非洲豬瘟，進一步研究發現原來是喝了汙染過的水，而反觀金門，目前金門所用的飲用水也是從大陸運送來，因此也需要非常小心，表示現在連水都有可能是有問題的，呼籲金門民眾，飲用大陸的飲用水時也需加熱煮沸，以免變成病毒的傳播媒介。