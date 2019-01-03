非洲豬瘟豬傳豬發病死亡率百分百　農委會去年8月加強防疫破功

▲海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

記者崔至雲／台北報導

非洲豬瘟疫情在大陸蔓延，豬傳豬一但發病，致死率百分百，而且病毒在冷藏肉內可存活100天、冷凍肉品內能存活1千天，農委會從去年8月開始啟動防疫，但卻敗在一頭漂流到金門沙灘上的斃死豬，檢體確定檢驗出含有非洲豬瘟病毒。

去年8月3日中國大陸遼寧省瀋陽地區首次傳出非洲豬瘟疫情後，台灣為了防堵疫情傳入，農委會立即啟動各項防疫措施，隨後非洲豬瘟疫情持續在大陸各地：吉林、河南、江蘇、上海、浙江，以及離台灣很近的福建等地蔓延爆發。

▲大陸感染非洲豬瘟疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

農委會指出，非洲豬瘟是由病毒所感染家豬及野豬的急性、惡性傳染病，所有品種和年齡的豬均可能感染，急性感染發病率及死亡率高達100％。傳播途徑包括透過廚餘、直接接觸病豬或汙染物，或被帶病毒的節肢動物叮咬後而感染。





▲大陸遼寧省瀋陽地區8月3日首次傳出非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

【農委會防疫控管措施】

非洲豬瘟病毒在冷藏肉可存活100天、冷凍肉存活1000天、豬舍存活1個月。 為防範病毒傳入，農委會啟動各項防疫管控措施：

一、加強業者宣導，並召開專家會議研議防範措施、盤點防疫物資及化製量能。

二、強化邊境管制：海巡署、關務署加強漁港、岸際及機場等邊境查緝工作，防堵走私，並宣導民眾切勿非法走私或挾帶動物及其產品返國；查核航空公司的廚餘殘羮作業流程，以及宣導在大陸養豬業者入境時的消毒措施。

三、畜牧場人車門禁管制：嚴格禁止非場內人員及車輛如動物運輸車輛、化製車、飼料車及其司機等進入場內；車輛須進出場內時，應經過嚴密清潔消毒；動物所有人或管理人亦應避免涉足其他偶蹄類動物飼養場所、肉品市場及屠宰場。

四、畜牧場自主觀察動物健康狀況：加強場內動物健康情形訪視，如發現疑似病例或疫情，應依規定儘速通報所在地動物防疫機關。

五、宣導業者勿至疫區飼養場參訪：若參訪，返國後須淋浴、更換衣鞋及澈底消毒，隔1週後始可再進入動物飼養場，以確保所飼養動物之健康及防疫安全。

六、加強查核利用廚餘餵飼之養豬場，應符合環保署規範，廚餘應經高溫蒸煮並持續攪拌，且維持中心溫度90℃以上，蒸煮至少一小時以上後始可餵飼豬隻。

▲去年底漂到金門的死豬檢體病毒分析結果出爐，防檢局3日公布為陽性。（圖／第九岸巡隊提供）

農委會強調，非洲豬瘟為高傳染性高致病性，沒有疫苗及藥物可以治療之疫病，會對養豬產業發生嚴重衝擊，各國均對此病嚴加防範，農委會籲請業者能充分配合政府各項管制措施，以防堵該病傳入。

非洲豬瘟1921年首次於非洲肯亞發現，從野豬傳到家豬，再從非洲傳到歐洲、南美洲、俄羅斯等地，大陸亞洲首個發生國家。

其他人還看了...

快訊／金門死豬確認感染非洲豬瘟！1.1萬頭豬將做疫情訪視