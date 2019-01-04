影／金門死豬染非洲豬瘟！豬肉禁輸本島14天　4日起最高重罰100萬　

記者許展溢／台北報導

去年12月31日從大陸漂到金門的死豬被驗出陽性，農委會3日緊急宣布，金門68個養豬場，1萬1千頭豬都要做檢疫，任何豬肉品，不論生肉或熟肉，今（4日）起2週，必須暫停輸入台灣本島，如違規攜帶最高將重罰100萬元，同時提高防疫規格。

該頭死豬是海巡署第九岸巡隊執行「全面灘岸搜索及海面監控專案」時發現，豬隻長約170公分、高60公分，整體外觀大致良好，只是皮膚部份發黑，2日農委會家畜衛生試驗所收到採樣後，經非洲豬瘟病毒基因核酸比對確認，昨天公布結果，確定為非洲豬瘟病毒。

▲海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

防檢局動物防疫組組長徐榮彬指出，豬隻約死亡3天，當時岸巡人員13人、防疫所2人、1輛車都消毒，只是以上車輛、人員1星期內不能再跟養豬場接觸，發現死豬地點已由金門縣動植物防疫所完成徹底消毒，該地區周邊半徑3公里內1養豬場，共190頭，經公所獸醫師執行臨床檢查健康情形良好，無異常情形，另外半徑5公里有8場做現場採樣監測。

▲徐榮彬表示，今天起2週內都不能攜帶「豬肉製品」到本島，否則最高重罰100萬元。（圖／記者黃克翔攝）

農委會代理主委陳吉仲昨天舉行者會表示，這頭豬確定從大陸漂流過來，主要根據過去金門風向及地理環境等因素，加上金門有實施豬隻死亡保險，農民每頭豬繳交25元，只要有死豬送到防疫所，都可以領到1千到3千元，因此基本上豬農不可能亂丟棄。金門動植物防疫所所長文水成也說，每年金門有300公噸的海漂垃圾，加上東北季風，易隨風向及海流漂到金門東北角海岸，這次發現的死亡豬隻，周邊就伴隨大量海洋垃圾。

▲文水成說，這次發現的死亡豬隻，周邊伴隨大量海洋垃圾。（圖／第九岸巡隊提供）

陳吉仲表示，為確保整體產業安全，將提高規格防疫，進行移動管制，對檢出地點3公里內豬場執行移動管制及採樣監測，並擴充監測範圍到半徑5公里內的豬場，同時暫停金門縣豬隻及相關產品輸台14天，也將循兩岸防疫通報機制，通知大陸要求轄內養豬業者，做好豬隻屍體處理工作，但因為此例不算國內疫情，只是邊境漂進來的情境，因此不會向世界動物衛生組織（OIE） 通報。

▲陳吉仲表示，為確保整體產業安全，將提高規格防疫。（圖／記者黃克翔攝）

徐榮彬說，今天起將實施「福建省金門縣偶蹄類動物及其產品禁止輸往台灣本島及其他離島」規定，不管是生肉、或熟肉，2週內都不能攜帶「豬肉製品」到本島，否則將依照違反動物傳染病防治條例第28條，開罰5萬到100萬元，不過，台灣本島並沒有疫情，因此民眾還是可以帶生、熟豬肉到金門。

▲農委會宣布即日起2週暫停金門豬隻及相關產品輸台。（圖／資料照）

至於金門旅客如入境到本島，行李是否會特別檢驗？陳吉仲表示，小三通部分，大陸到金門，金門再到本島，所有行李都會透過X光機檢查，還有檢疫犬2道關卡。防檢局組長彭明興指出，今天開始在金門要搭國內線班機入境本島，都會先檢查旅客是否有帶肉類品，如被查到就不能帶上飛機。而被視為傳播病毒關鍵之一的「廚餘養豬」， 陳吉仲說，最大的風險是，沒有自己蒸煮設備的養豬戶，希望半年內推動「共同蒸煮」，透過共同的一個單位，負責所有廚餘蒸煮，再分配出去給豬農使用，降低病毒傳染機率。

▲陳吉仲希望半年內推動「共同蒸煮」廚餘養豬，降低病毒傳染機率。（圖／記者唐詠絮翻攝）

其實大陸去年8月爆發疫情後，農委會陸續對外宣導許多防疫政策，包括加強業者宣導、召開專家會議研議防範措施，及加強漁港、岸際及機場等邊境查緝工作，和清查全台2045養豬戶是否落實廚餘養豬需先高溫蒸煮等措施，甚至為嚇阻旅客不帶疫區肉類品入境，去年12月18日修法提高裁罰額到至少20萬元，但截至2日，經統計全國各機場、港口（含小三通）查獲案件數仍有不少件，裁罰20萬元36件、3萬元63件、1萬元9件。

▲大陸非洲豬瘟疫區分布圖，目前已擴散到23省。（圖／翻攝自農委會官網）

農委會另表示，畜衛所昨天也在大陸豬肉製品（哈爾濱兒童腸）驗出1例非洲豬瘟病毒基因，這次製品是由防檢局去年12月25日從桃園國際機場旅客農產品棄置箱所收集，當月27日寄達畜衛所驗出非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%，這是第8例陽性案例，前7個案例分別在去年10月31日、11月13日、11月30日各1例、12月12日2例、12月20日及12月21日各1例，顯示旅客自大陸攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟風險極高。

▲▼旅客違規攜帶肉類品入境目前已有8例驗出陽性，呈現非洲豬瘟病毒。（圖／記者黃克翔攝、防檢局提供）

而台灣和大陸2009年核定「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，農委會日前才表示，非洲豬瘟疫情爆發以來已和大陸聯繫過5次，洽詢防疫措施等狀況，卻得不到任何回應，陳吉仲昨說，一樣「已讀不回」，但有簽該協議，會再請大陸管制好病死豬。防檢局局長馮海東說，目前聯繫由負責的窗口以固定E-MAIL格式傳送，已電郵大陸，呼籲對方要管控疫情。

▲去年8月大陸爆發非洲豬瘟疫情，防檢局開始加強漁港、岸際及機場等邊境查緝工作。（圖／防檢局提供）

防檢局說明， 現在會密切觀察監控金門68場畜牧場，並盡快完成採樣、檢驗，至於不少人擔心的自來水質受影響，都有經過特殊處理、送檢，確定沒有含有非洲豬瘟病毒，接下來14天會暫停金門所有豬肉和豬肉製品到台灣，確定畜牧場安全後才會解除。

▲非洲豬瘟疫情在大陸嚴重持續擴散。（圖／路透社）

全台進入高度警戒狀態，總統蔡英文今天一早要前往金門視察，行政院長賴清德10點則要在防檢局召開非洲豬瘟中央災變中心第二次會議，將全程直播。