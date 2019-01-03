農委會禁金門豬輸台灣本島14天　賴秀穗：第一道防線已失守

▲海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

記者崔至雲／台北報導

農委會3日公布，去年12月31日金門海岸發現的死豬，確定驗出非洲豬瘟病毒，農委會代理主委陳吉仲宣布暫停金門豬隻等產品輸台14天。對此，台灣獸醫界權威學者賴秀穗表示，這樣的防疫不為過，但是14天過長，應1周即可，但這樣的情況也代表台灣第一道防線已失守，政府應盡速輔導業者，發現豬隻死掉的處理辦法。

賴秀穗指出，目前已經確定這隻死掉的豬隻是大陸飄過來的，很有可能是因為大陸養豬場看到豬死掉，不知道如何處理所有就丟到海上，但是這也告訴我們，當金門已發現這樣的疫情，表示相當嚴重了，若有其他豬隻也感染，將會有更多豬死亡，目前政府需要盡速地將金門1萬多頭豬隻進行全面性的檢查，才能確保台灣豬隻的安全。

▲防檢局公布發現死豬隻處理方式。（圖／記者黃克翔攝）

農委會暫停金門豬隻及其產品輸台14天，賴秀穗認為，這樣的時間太長了，雖然可以做到100%的安全考慮，但是禁止時間不用這麼長，因為非洲豬瘟潛伏期一個禮拜就夠了，這樣2周的禁止會怕會造成當地人的抗議。

賴秀穗也說，當政府檢驗完全金門豬隻，確認沒有問題後，其實也未必需要通報世界動物衛生組織（OIE），因為這樣也不算是疫區，不需要造成民眾過度的擔憂。另外，賴秀穗指出，金門應不會淪陷太久，但是現在大陸的非洲豬瘟疫情仍是高峰期，這樣的狀況很有可能持續整年，台灣需要持續嚴格防範。

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