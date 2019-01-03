快訊／金門豬肉禁輸本島14天！「最高罰100萬」　防檢局：4日起實施

▲海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻，並檢驗出非洲豬瘟病毒。（圖／第九岸巡隊提供）

生活中心／綜合報導

金門海邊去年12月31日發現一頭死亡豬隻，經檢驗後確認在豬隻體內發現非洲豬瘟病毒。農委會3日召開緊急記者會，指出該死亡豬隻推測是由大陸漂洋過海約10公里、被沖上金門海岸，為確保整體產業安全，金門縣豬隻及肉類製品暫停輸台本島14天；防檢局也指出，從明（4日）開始，違者將依動物傳染病防治條例第28條，開罰5萬至100萬元。

▲死亡豬隻發現地點位於金門的金沙鎮海岸。（圖／記者黃克翔攝）

防檢局表示，4日將修正實施「福建省金門縣偶蹄類動物及其產品禁止輸往台灣本島及其他離島」規定，2周內禁止攜帶生熟豬肉、豬肉製品至台灣本島，違者將依違反動傳條例第28條開罰。

農委會代理主委陳吉仲3日於記者會上指出，此次案例特殊，並非台灣發生豬瘟，而是在邊境發現死亡豬隻，但為防影響周邊環境，將採取高規格防疫標準，對檢出地點方圓3公里內豬場執行移動管制及採樣監測，並擴充監測範圍到半徑5公里內豬場，另外，農委會也循兩岸防疫通報機制，通知大陸要求轄內養豬業者做好豬隻屍體處理工作。

▲陳吉仲表示，後續將採取高規格防疫標準進行管制、採樣監測。（圖／第九岸巡隊提供）