非洲豬瘟入侵！小三通加強防疫　X光機、檢疫犬2道關卡阻絕病毒

▲農委會今天針對金門死豬驗出非洲豬瘟病毒舉行記者會說明。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

從大陸漂流到金門的死豬被驗出非洲豬瘟病毒，金門旅客如入境到本島，行李是否會特別檢驗？農委會代理主委陳吉仲表示，所有小三通部分，大陸到金門，金門再到本島，所有行李都會透過X光機檢查，還有檢疫犬2道關卡。

由於第一時間該死豬沒有焚燒，陳吉仲說明，這不是國內發生非洲豬瘟案例的疫情，是從邊境飄過來，當下無法確認案例 ， 防治所人員有先請獸醫到現場處理，之後才送焚化爐焚燒 ，過程中所有的人、車都有做全部消毒，避免傳播風險，但假設是國內豬隻被檢驗出染病毒，處置方式會先就地屠宰，接著焚燒。

▲陳吉仲說，會再請大陸管制好病死豬。（圖／記者黃克翔攝）

農委會表示，如金門、馬祖受疫情影響，因小三通會有2個關卡，也就是大陸到金門、金門到本島，目前病毒傳播最大風險是人為、動物媒介攜帶，但所有行李都會透過X光機檢查，還有檢疫犬2道關卡因應，目前檢驗人力沒問題。

防檢局說明， 現在會密切觀察監控金門68場畜牧場，並盡快完成採樣、檢驗，至於不少人擔心的自來水質受影響，都有經過特殊處理、送檢，確定沒有含有非洲豬瘟病毒，接下來14天會暫停金門所有豬肉和豬肉製品到台灣，確定畜牧場安全後才會解除。

防檢局組長彭明興指出，明（4日）開始在金門要搭國內線班機入境本島，都會先檢查旅客是否有攜帶肉類品，如果被查到就不能帶上飛機。

另外，台灣和大陸2009年核定「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，農委會日前才表示，非洲豬瘟疫情爆發以來已和大陸聯繫過5次，洽詢防疫措施等狀況，卻得不到任何回應，今天陳吉仲說，一樣還是已讀不回，但有簽該協議，會再請大陸管制好病死豬。

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