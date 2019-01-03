快訊／金門死豬確認感染非洲豬瘟！1.1萬頭豬將做疫情訪視

記者許展溢／台北報導

去年底漂到金門的死豬檢體病毒分析結果出爐，防檢局公布為陽性，接下來預計將對金門當地，共68個養豬場，1萬1000頭豬做疫情訪視。

▲死亡豬隻皮膚部分發黑。（圖／第九岸巡隊提供）

金門動植物防疫所去年12月31日接到海巡署第九岸巡隊復國墩安檢所通報，在金沙鎮田浦海岸發現一頭死亡豬隻，農委會家畜衛生試驗所1日表示，採樣2日送到台灣，會用最快方式進行檢驗，今天結果出爐，確定為非洲豬瘟病毒。

▲海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

該頭死豬是第九岸巡隊執行「全面灘岸搜索及海面監控專案」時發現，豬隻長約170公分、高60公分，整體外觀大致良好，只是皮膚部份發黑。

▲防檢局從去年8月疫情爆發後就加強檢疫犬執勤業務，防旅客違規攜帶肉類品入境。（圖／記者蔡紹堅攝）

防檢局指出，還無法確定這頭死豬是從大陸海漂到金門，或是金門當地飼養的家畜，將請防疫所今天起展開檢疫訪視，金門縣共有68個養豬場，飼養1萬1000頭豬。另外，金門縣政府也已先對死豬周邊1家養豬場進行檢疫訪視，該養豬場約有190頭，其中種豬18頭、肉豬172頭，目前都正常。

農委會代理主委陳吉仲表示，今天下午5點半將召開記者會說明非洲豬瘟狀況。