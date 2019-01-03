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直播／金門豬、豬肉製品禁輸台14天　農委會：染非洲豬瘟死豬是大陸來的

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲金門豬隻、豬製品禁輸台2周。（示意圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

去年12月31日金門金沙鎮田浦海岸發現一頭死亡豬隻，農委會家畜衛生試驗所收到採樣後連夜檢驗，3日確定驗出非洲豬瘟病毒，農委會代理主委陳吉仲今天表示，確定是從大陸漂流過來，為確保整體產業安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天，並提高規格防疫，進行移動管制。

▲▼農委會代理主委陳吉仲說明非洲豬瘟疫情。（圖／記者陳家豪攝）

▲陳吉仲強調，國內目前沒有非洲豬瘟的疫情，這次只是邊境漂進來的情境。（圖／記者陳家豪攝）

陳吉仲表示，為何可以判定這頭死豬是大陸漂過來，除了地理環境等因素，主要是金門有實施豬隻死亡保險，只要有死豬，豬農送到防疫所，都可以領到1千到3千元，因此豬農基本上有病死豬都會交給相關單位，不可能亂丟棄。

陳吉仲強調，這次也不會向世界動物衛生組織（OIE） 通報，因為國內目前沒有疫情，這次只是邊境漂進來的情境，怕影響到周邊環境，才會採高規格標準防疫，對檢出地點3公里內豬場執行移動管制及採樣監測，並擴充監測範圍到半徑5公里內的豬場，同時暫停金門縣豬隻及相關產品輸台14天，也將循兩岸防疫通報機制，通知大陸要求轄內養豬業者，做好豬隻屍體處理工作。

▲▼海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

▲海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

農委會新聞稿全文：

行政院農業委員會於今（3）日表示，本週一金門縣金沙鎮田埔岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經金門縣動植物防疫所採樣，送農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢驗，今日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100％。另依金門縣風向及以往經驗，該頭豬隻應自中國大陸漂流過來。

▲▼農委會談豬瘟。（圖／記者許展溢攝）

▲金門縣金沙鎮田埔岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻。（圖／記者許展溢攝）

農委會說明，金門縣動植物防疫所本週一接獲金門岸巡總隊復國墩安檢所通報，在金沙鎮田埔海邊發現1頭死亡豬隻，該所立即趕赴現場了解，將豬隻屍體以密封袋包裝妥當後，運回防疫所進行剖檢，並採集檢體送畜衛所檢驗，豬隻屍體則由防疫所以燒毀方式處理。相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸檢測結果呈陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。防檢局補充，發現死豬地點已由金門縣動植物防疫所完成徹底消毒，該地區周邊半徑3公里內1養豬場，經該地公所獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形。

▲▼農委會談豬瘟。（圖／記者許展溢攝）

▲漂流到金門的死豬檢驗結果呈陽性反應。（圖／記者許展溢攝）

農委會指出，依金門縣動植物防疫所回報，該縣豬隻並無異常死亡情形，持續由各公所獸醫師密切注意轄內豬場動態，金門縣也已成立非洲豬瘟災害應變中心，加強跨局（處)各項整備工作。另外，中國大陸福建省及廈門市一帶沿岸垃圾場易隨風向及海流漂流至我國金門縣東北角海岸，且本次發現該頭死亡豬隻時，其周邊伴隨大量海洋垃圾，綜合前述資料分析，應由中國大陸漂流過來。

因應本次個案，金門縣政府已經針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行消毒措施，同時對檢出地點半徑3公里內豬場執行移動管制及採樣監測，金門縣政府為確保安全，擴充監測範圍至半徑5公里內的豬場。農委會為確保整體產業安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天，也將循兩岸防疫通報機制，通知中國大陸要求轄內養豬業者，作好豬隻屍體處理工作。

▲▼農委會談豬瘟。（圖／記者許展溢攝）

▲發現死豬地點已由金門縣動植物防疫所完成徹底消毒。（圖／記者許展溢攝）

農委會另表示，畜衛所今天再次於大陸豬肉製品（哈爾濱兒童腸）驗出一例非洲豬瘟病毒基因，這是第8例陽性案例（前7個案例分別於10月31日、11月13日、11月30日各1例、12月12日2例、12月20日及12月21日各1例），該豬肉產品經採樣後已銷毀。該製品是由防檢局分局於12月25日自桃園國際機場旅客農產品棄置箱所收集，於12月27日寄達畜衛所。樣品經畜衛所以及時聚合酵素連鎖反應等方式檢測，再經定序反映確認，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客自中國大陸攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

▲▼農委會談豬瘟。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會強調如看到有死豬，一定要馬上通報防疫單位。（圖／記者許展溢攝）

農委會補充，旅客違規攜帶肉品入境之才案件，自107年12月18日提高裁罰額到後至108年1月2日止，經統計全國各機場、港口（含小三通）查獲案件數，裁罰20萬元36件、3萬元63件、1萬元9件（每日更新於該局網站非洲豬瘟專區）。防檢局再度提醒民眾，入境不要攜帶肉品，不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。防檢局最後呼籲，民眾如有走私動物或動物產品之情資，歡迎向該局提出檢舉，免費檢舉專線為0800-03913，檢舉如屬實者，最高可獲得500萬元獎金。

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關鍵字：非洲豬瘟,金門,死豬,陳吉仲,病毒

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