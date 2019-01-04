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非洲豬瘟「飄洋過海」侵台　蔡英文4日赴金門視察

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▲▼海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

▲海巡日前在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻，農委會證實為非洲豬瘟陽性。（資料照／第九岸巡隊提供）

政治中心／綜合報導

日前海漂到金門的死豬經農委會檢驗，確認感染非洲豬瘟病毒，全台防疫響警報，總統蔡英文4日一早動身前往金門視察，而行政院長賴清德當天10點則召開中央跨部會應變會議因應。

金門動植物防疫所去年12月31日接到海巡署第九岸巡隊復國墩安檢所通報，在金沙鎮田浦海岸發現一頭死亡豬隻，3日農委會公布檢驗結果，確定為非洲豬瘟病毒，全台進入高度警戒狀態。

蔡英文3日晚間強調，已要求動員政府整體能量，用最嚴肅的態度來進行防疫工作，並稱身為國家領導人，面對內外艱難的環境，「責任」永遠比「連任」更重要，4日早上8點10分則至金門視察非洲豬瘟及相關防疫措施。

農委會指出，根據基因片段，驗出的病毒與大陸分離病毒株相似度達100%，另依風向及以往經驗，該頭死豬應是自大陸漂流過來，即日起將針對金門養豬場共1萬1000頭豬展開檢疫訪視，先暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天，確認畜牧場安全後，才會解除。

同時，農委會也循兩岸防疫通報機制，通知大陸，要求轄內養豬業者，作好豬隻屍體處理工作。

非洲豬瘟疫情在大陸蔓延多日，目前已有23個省市自治區淪陷，從南到北皆有疫情傳出，目前尚未傳出疫情的地區僅剩新疆、寧夏、甘肅、廣西、海南、山東、河北與西藏等8省市，距離台灣較近的福建莆田市則是在11月8日出現疫情。

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關鍵字：非洲豬瘟,農委會,金門,蔡英文

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