快訊／金門海漂死豬染豬瘟！農委會電郵大陸　籲管好豬隻屍體

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農業委員會今（3）日表示，漂流至金門的死豬，經農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢驗，其基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%，目前已電郵通中國大陸，呼籲對方要管控疫情。農委會也表示，為確保整體產業安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸台兩周，也將循兩岸防疫通報機制，通知中國大陸要求轄內養豬業者，作好豬隻屍體處理工作。

▲海巡上月31日在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供，下同）

非洲豬瘟疫情在大陸蔓延，目前已有23個省市自治區淪陷，從南到北皆有疫情傳出，目前尚未傳出疫情的地區僅剩新疆、寧夏、甘肅、廣西、海南、山東、河北與西藏等8省市，距離台灣較近的福建莆田市則是在11月8日出現疫情。

金門岸巡隊今上月31日於北海岸巡邏時，發現一隻死豬擱淺在金沙鎮田浦海岸上，且明顯死亡多天，臭氣沖天。金門縣動植物防疫所當晚接獲訊息後表示，豬隻外表無法清楚辨識，採樣檢體將送至農委會家畜衛生試驗所檢驗，並進行病毒分析。此外，也將追查死亡豬隻的來源。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

農委會今天傍晚召開「中國大陸海漂金門豬隻 檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性」表示，金門縣金沙鎮田浦岸際發現1頭漂流上岸的死豬，經金門縣動植物防疫所採樣，送農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢驗，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%。另依金門縣風向及以往經驗，該頭豬隻應自中國大陸漂流過來。

農委會代理主委陳吉仲表示，目前已將這起海漂病死豬案件通報對岸，呼籲其做好對死豬的管控，別用「漂過來」的方式，影響到金門甚至是台灣的養豬產業。農委會防檢局局長馮海東則說，依照透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，防檢局通知對岸是用格式化的書信，以電子郵件的方式寄給中國大陸海關總署動植物檢疫監管司。

農委會也說，因應本次個案，金門縣政府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行消毒措施，同時對檢出地點半徑3公里內豬場執行移動管制及採樣監測，金門縣政府為確保安全，擴充監測範圍至半徑5公里內的豬場；農委會為確保整體產業安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸台兩周，也將循兩岸防疫通報機制，通知中國大陸要求轄內養豬業者，作好豬隻屍體處理工作。