非洲豬瘟延燒23省市！陸官方急開會議　誓言「打贏這場長久戰」

▲大陸非洲豬瘟疫情延燒。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸蔓延，目前已有23個省市自治區淪陷，從南到北皆有疫情傳出。大陸農業農村部今（3）日召開非洲豬瘟疫情應急指揮部會議，除了總結2018年防疫工作並分析當前防疫形勢外，也部屬了今年的防疫工作。會議強調，非洲豬瘟防控是一場沒有退路的殲滅戰，必須做好長期作戰、連續作戰的準備，確保疫情不蔓延。

截至3日為止，大陸累計已有104例非洲豬瘟疫情，遍及23省區市。面對嚴峻疫情，官方在今天召開非洲豬瘟疫情應急指揮部會議，由農業農村部部長、非洲豬瘟疫情應急指揮部總指揮韓長賦主持。

▲中央農辦主任、農業農村部部長韓長賦。（資料照／CFP）

韓長賦在會中強調，各司局、各單位要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，落實李克強總理等中央領導同志批示要求，切實提高政治站位，增強大局意識，充分認識做好非洲豬瘟防控工作的重要性、複雜性、艱鉅性和長期性，強化責任擔當，共同做好2019年非洲豬瘟疫情防控工作，確保打贏這場殲滅戰、持久戰。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

會議強調，非洲豬瘟防控既是一場「沒有退路的殲滅戰」，也是一場需要久久為功的持久戰，必須做好長期作戰、連續作戰的準備。農業農村部門要將非洲豬瘟防控放在優先位置，充分發揮聯防聯控機制作用，調動各有關部門的積極性主動性，做好主體責任、地方屬地責任，繼續督導各地毫不鬆懈抓好非洲豬瘟防控。

會議要求，各有關司局單位要進一步堅定信心、再接再厲、共同合作，做好防控工作。除了要堅持防控工作，確保疫情不蔓延成勢外，也要做好生產、推動生豬產業轉型升級，真正做到防疫和生產兩統籌，防疫和保供兩兼顧。

▲非洲豬瘟目前無藥可醫也無疫苗，致死率達100%。（圖／路透社）

由於下個月就是農曆新年，面對當前疫情，民眾擔心恐影響市場豬肉供應。會議要求，要紮實做好補貼政策落實、疫情分析研判、市場預警訊息發布、輿情引導、基層獸醫隊伍建設等工作；此外，也要強化主產區和主銷區銜接，切實保障好春節前後豬肉市場供應，並對未來一階段可能出現的市場波動情況及早謀劃、提前應對。

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