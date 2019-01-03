「非洲豬瘟」襲金門　Google關鍵字搜尋熱度瞬間狂升25倍

▲金門面臨「非洲豬瘟」來襲的考驗。（圖／資料照，非報導中的豬隻）

記者胡治言／綜合報導

金門海岸去年12月31日漂來一頭死豬，檢體經病毒分析結果出爐確定驗出「非洲豬瘟」，《ETtoday新聞雲》於今日下午3點31分搶先報導該則訊息，讓「豬瘟」關鍵字搜尋熱度瞬間在Google飆升，原本熱度約只在4之間，報導一出搜尋熱度直接衝到100，顯見大家對非洲豬瘟的關注程度因此金門漂死豬事件而竄升。

金門動植物防疫所去年12月31日接到海巡署第九岸巡隊復國墩安檢所通報，在金沙鎮田浦海岸發現一頭死亡豬隻，經病毒分析後，確定為非洲豬瘟病毒。目前該頭死豬無法確認是從大陸海到金門，或是金門當地飼養的豬畜，目前防疫所已於金門展開檢疫訪視。

▲漂到金門的死豬確定驗出非洲豬瘟病毒，消息一出，關鍵字「豬瘟」Google搜尋熱度瞬間狂升。 。（圖／翻攝GoogleTrends）

金門漂死豬確定染非洲豬瘟訊息一出，不少網友在臉書轉發「金門死豬確認感染非洲豬瘟！1.1萬頭豬將做疫情訪視」報導，「豬瘟」關鍵字搜尋熱度也在Google上飆升，從原本的熱度4在短短半小時內直衝100，不少民眾希望這只是個案，不要傳染給金門的豬隻，並要大家一起防疫，以兔之後再也吃不到滷肉飯，網友也建議金門應該要立即調高防疫等級，像是全面禁止廚餘養豬等。

非洲豬瘟屬於病毒性疾病，感染對象為豬隻，造成家豬、野豬的急性、惡性傳染病，所有品種和年齡的豬均可能感染；主要傳播途徑包刮廚餘、壁蝨、分泌物、排泄物、車輛、人員夾帶、肉類製品。豬隻感染後發病率與死亡率最高可達100％，適合存活的環境酸鹼值為3至13，冷凍豬肉可存活1000日，冷藏豬肉100日，豬舍30日，糞便11日。

政府已啟動「國家級警報」宣導豬瘟防疫，旅客只要從3年內發生非洲豬瘟國家攜帶豬肉產品，未主動申報遭查獲者，第一次罰鍰由5萬元提高到20萬元，第二次以後再違規者即開罰100萬元。

▲金門面臨「非洲豬瘟」來襲的考驗。（圖／資料照，非報導中的豬隻）

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