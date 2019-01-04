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違規最高罰100萬！　14天禁帶「金門名產」肉鬆貢糖、廣東粥

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▲金門小吃,廣東粥,燒餅。（圖／記者于佳云攝）

▲金門小吃廣東粥相當出名。（示意圖／記者于佳云攝）

生活中心／綜合報導

3日爆發第一起非洲豬瘟確診案例，日前漂流到金門的死豬檢驗結果是陽性。農委會也緊急宣布，從4日起暫停金門豬隻與相關產品輸台14天，金門縣議員董森堡在臉書上提醒，包含金門知名的廣東粥、燒餅、高梁香腸、豬肉乾丶宴菜丶封肉丶肉粽丶七餅菜丶肉焿麵丶小籠包等全都不能帶。

病豬確診為非洲豬瘟後，金門縣政府第一時間成立「非洲豬瘟災害應變中心」，縣長楊鎮浯表示，金門目前沒有疫情發生，應變會議所擬訂措施都是高標準的預防性措施，以因應中國大陸蔓延的疫情，請民眾不要以訛傳訛，也無須恐慌。

全台防疫響警報，從金門來台旅客提高檢驗標準。農委會表示，小三通會有2個關卡，也就是大陸到金門、金門到本島，目前病毒傳播最大風險是人為、動物媒介攜帶，但所有行李都會透過X光機檢查，還有檢疫犬2道關卡因應，目前檢驗人力沒問題。

防檢局組長彭明興也說，4日開始在金門要搭國內線班機入境本島，都會先檢查旅客是否有攜帶肉類品，如果被查到就不能帶上飛機，不管是生肉、或熟肉都不能攜帶，否則將依照違反動物傳染病防治條例第28條，開罰5萬到100萬元。

總統蔡英文4日一早要搭機前往金門視察，行政院長賴清德10點則要在防檢局召開非洲豬瘟中央災變中心第二次會議，將全程直播。

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關鍵字：非洲豬瘟,農委會,防檢局,大陸,疫情,病毒,死豬,金門,肉類品,豬肉,養豬場,廚餘,陽性,重罰,100萬,蔡英文,賴清德

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