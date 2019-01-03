嗆「李遠哲等憑什麼逼宮？」　郝龍斌籲蔡英文：棄獨才是真愛台

▲郝龍斌。（圖／記者葉南洲攝）

政治中心／綜合報導

針對總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲3日呼籲總統蔡英文「不要參選連任」、「交出行政權」的公開信，國民黨副主席郝龍斌在臉書上回擊，「請問李遠哲等人：你們憑什麼逼宮？」並呼籲蔡英文放下「獨派包袱」，「棄獨才是真愛台！」

「台灣的未來，不需要被獨派綁架。」郝龍斌3日下午14時在臉書上表示，每一位台灣人都肩負著讓台灣未來更好的使命，台灣需要拼經濟、拼教育、拼改革，唯獨不需要獨派來趁亂拼政治！在看完李遠哲、吳澧培等人署名的公開信後，只有一個感想「笑話般的自以爲是！」

▲致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）

郝龍斌提到，「假台灣人民為名，行爭權逼宮之實。請問李遠哲等人：你們憑什麼逼宮？你們又能代表多少台灣人民？你們又是『替誰』逼宮？司馬昭之心，路人皆知！」

郝龍斌認為，民進黨內鬥是民進黨的家務事，但奉勸獨派少拿台灣人民為名義綁架2300萬的台灣人，你們不代表台灣人，而台灣人也不欠你們。請獨派拿開趁火打劫的手，還台灣一個能理性討論未來路線的空間」，台灣這時最應該優先做的是改革、拼經濟，但「唯獨勿擾」，台灣不需要趁火打劫、自以爲是的諸位。

郝龍斌也向蔡英文喊話，「即便你我黨派不同，但對於台灣未來的憂慮並不比您少，但您此刻既然身為中華民國總統，我真摯希望您放下獨派的包袱，以台灣利益爲唯一考量，大步向前行吧，果斷的放下獨派包袱，『棄獨才是真愛台』！」

▲蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）

此外，關於蔡英文2日為回應大陸國家主席習近平《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話，拒絕承認九二共識，並且與一國兩制劃上等號，郝龍斌認為「這種做法，殊為不智。」

郝龍斌說，全力拼經濟，讓全民過上好日子，是政府無可推卸的責任。反觀蔡政府上臺之後，全面否定九二共識，無論「四個必須」或「三道防護」，都只見刻意強調對岸的敵意，把臺灣靈活運作的空間越縮越小，其目的也不過就在繃緊獨派神經，挽救蔡政府低迷的民意，完全無視九合一大選後，民眾期待開創兩岸新局，台灣經濟有所轉機的新民意。

郝龍斌稱，兩岸和平、繁榮穩定，這才是台灣民眾的高度共識，也應該是政府施政的最重要主線。求同存異，透過協商解決爭端，是九二共識的精神，也唯有九二共識才能緩和兩岸緊張情勢。台灣實在沒有本錢光搞政治，蔡政府也應該收收心，做點正事了、好好拼經濟吧！

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