獨派逼宮／新系綠委認可？　「坊間也有這樣的聲音」

▲立委許智傑。（資料照／記者季相儒攝）

記者翁嫆琄／台北報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等四人，3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。綠委趙天麟在臉書嘲諷，美國、中國、台灣領導人為了國家利益正在進行博弈，台灣內部卻不斷有人亂入；綠委許智傑則說，應給蔡總統一點空間，再努力幾個月。

趙天麟說，這兩天是美中台三邊關係的大日子，也是《台灣關係法》與「告台灣同胞書」40週年的關鍵時刻。美國總統川普簽署《亞洲再保證倡議法案》，將台灣列入印太戰略一環；總統蔡英文發表「四個必須」的元旦談話，並重申反對一國兩制；中國國家主席習近平則提出「習五條」，將「九二共識」定義位移到「謀求統一」，還首度提出探索「兩制台灣」。

他直批，三邊領導人為了國家利益正在進行博弈，台灣內部卻不斷有人亂入；前天有韓市府的「三個必須」回應、今天有四位獨派大老的「逼宮」聲明，皆衝著小英而來。「再一個40年後，三位領導人的論述將是歷史重要評價的對象。至於亂入的部分，在歷史洪流中，連漣漪都不會留下印象。」

綠委鄭運鵬受訪時也說，目前最重要的是把民心穩住、讓蔡英文好做事，前輩應該思考怎麼穩定民心，現在談2020言之過早。

綠委許智傑則坦言，民進黨現在的時機確實不太好，「一時失志不必怨嘆」，蔡總統很想把台灣拚好，但除了四大老以外，坊間也有這樣的聲音，民進黨有初選機制，「我想給蔡總統一點空間，這幾個月繼續努力，如果台灣人民對於執政改革有感，肯定蔡總統，那她當然繼續選，如果到時，民眾還是無感，當然蔡總統也可以考慮，像四大老建議的，最後再做決定」。