獨派逼宮／挺獨青年退群組　「大老以為4人可代表獨派」

▲總統蔡英文。（資料照／記者陳家豪攝）

記者翁嫆琄／台北報導

獨派四大老刊登廣告，要總統蔡英文放權、別再爭取連任，青年獨派人士、「台灣國護照」設計者陳致豪3日則表示，選後他看獨派群組的言論越來越像在看甄環傳，「沒想到還有大老以為四個人可以代表獨派，發出那樣的聲明」，因此他決定退出獨派協議群組。

陳致豪說，因為這幾年參與台獨運動，被邀請加入一個獨派大老們的 Line 群。雖然很多想法不盡相同，但他就當成一個窗口，去試著理解不同世代的獨派是怎樣看待台灣的局勢，以及建國的行動。



但他透露，選後這些日子他看裡面的言論越來越像在看甄環傳，有點頭疼之餘，沒想到還有大老以為四個人可以代表獨派，發出那樣的聲明，「我想既然大家想法差異那麼大，也沒有待在裡面的必要了，還省得落一個瓜田李下的刺探之嫌。謝謝曾經的邀請，晚輩先行退出，大家各自努力吧！」

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等四人，3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。而蔡英文則回應，希望這些前輩了解國家面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急。「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」