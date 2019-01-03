獨派逼宮／蔡其昌：小英被自己人捅刀　恐讓對岸借題發揮

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／記者季相儒攝）

記者翁嫆琄／台北報導

獨派四大老刊登廣告，要總統蔡英文放權、別再爭取連任，立法院副院長蔡其昌3日下午回應，看到四位尊重的前輩大老登廣告要民進黨的主帥知所進退，「說實話，有種被自己人捅刀的感覺！」他認為，選擇這個時間點，發表這樣的言論，是不是又會讓對岸借題發揮，錯誤解讀？

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等四人，3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。而蔡英文則回應，希望這些前輩了解國家面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急。「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」

對此，蔡其昌說，聽完昨天中國國家主席習近平的談話，不意外，也沒新意，「九二共識」就是一國兩制，「維持現狀」是：國家還在，主權還在，中華民國國號、國旗還在。「一國兩制」是：國家不見，主權不見，中華民國國號、國旗消失了。不知道國民黨還要不要喊「九二共識」？或者要改為「九二共識各表」？

他認為，面對對岸綿密的攻擊，台灣局勢險峻的當下，小英總統在政府務實、堅持守護主權的此刻，今天看到四位尊重的前輩大老登廣告要主帥知所進退，說實話，有種被自己人捅刀的感覺，選舉大敗，所有支持者批評的意見，民進黨都應該聆聽，痛定思痛、反省檢討。但四位尊敬的大老，選擇這個時間點，發表這樣的言論，是不是又會讓對岸借題發揮，錯誤解讀？

蔡其昌表示，他還是寧願相信四位大老是善意的，目的是用重話期盼小英總統加大、加快改變幅度，重振民進黨的價值與精神，找出接地氣的施政節奏，贏回人民的信賴。「我們共同經歷成功與失敗，也共同面對過無數次的挫折，我們都知民主與自由不會從天上掉下來，我始終深信只要願意謙卑傾聽、反省改變、團結合作，我們終將再起！台灣沒有分裂的本錢

全體國人一致對外」。