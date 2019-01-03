獨派逼宮／王奕凱：不能改變民眾批判　反造成「換柱效應」





▲致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）

政治中心／綜合報導

九合一選舉民進黨大敗，總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等人3日發表共同聲明，要求總統蔡英文不要參選2020總統連任。以無黨籍身分挑戰北市立委補選的王奕凱對此表示，持續逼迫蔡英文不得連任，沒辦法改變民眾對民進黨執政的批評，反而將重現國民黨當初的「換柱效應」。

王奕凱3日在臉書提到，面對李遠哲、吳澧培、彭明敏、高俊明籲蔡總統放棄連任的訴求，不認為是能守護本土政權方法。但同時自己也同意不必強迫團結，而應該是用道理跟理念來團結，希望獨派大老們能聽聽不同的意見，思考為何支持蔡英文連任才是保住本土政權的辦法。

▲吳澧培。（圖／記者李毓康攝）

王奕凱說，首先要認清用民調與選舉結果批評蔡英文，是錯誤的分析方式。先前推派姚文智參選台北市長時，是批評「民調不準可造假」，現在卻反而相信民調，「民調分析不可自助餐，若對自己的意圖有利才相信，不利就不相信，這種分析方式在對上中共的輿情戰只會大敗」，因為缺乏客觀，就會對判斷失準而造成擬定的解方失效。

「棄投民進黨的選民並非是獨派」王奕凱表示，民眾在正名公投的結果，說明對台灣派的認同尚未過半，台派需要努力去強化認同才是努力方向。為何不先說服台灣民眾支持己見，用公投或民調來取得廣泛民眾支持建立防衛性民主機制，而是認為選舉結果是說蔡英文該直接聽話？

▲蔡英文。（圖／記者陳家豪攝）

王奕凱強調，不論選前的台灣認同民調分析，或選後民意執政問題的檢討研究，曾投給民進黨執政，後來又改變選票的200萬選民，並非因為蔡英文「不夠獨」而轉給國民黨，而是對民進黨整體不滿而轉投的中間選民。朝向更獨的路線而換人，不但無法解決問題，還會讓問題停留在個人身上，忽略敗因是對整體民進黨團隊造成的不滿。

王奕凱說，企圖將蔡英文切割，來向民眾回應檢討挽回支持度，光是這樣的判斷就與中間選民看待執政結果甚遠，民眾對行政院長賴清德的信任度也尚未過半，對於總統整體支持度也未贏過對手，而蔡、賴執政一體才是民眾普遍認同。要維護本土執政，不是換英下來換誰上去，而是督促蔡英文要放下民進黨單一主導的執政，納入可促成勝利聯盟的在野黨加入才是解方，放下對在野黨立委對陣的聲音，改為持續加強合作，組成最小勝利聯盟才能板回一成。

最後，王奕凱強調，持續逼迫蔡英文不得連任，不但沒辦法改變民眾對民進黨執政的批判，反而激烈的黨內分化下來，只會因分裂讓原本各自支持的陣營更加分裂，讓改變選擇的選民更不可能回頭而來，換英的下場可以預見將會重現國民黨當初「換柱效應」，造成挺英執政的人大量失望罷投，只會造成不可挽回的敗因。