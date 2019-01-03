蔡英文不接受九二共識　馬英九：兩岸陷僵局、衝突性升高

▲馬英九。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文2日回應大陸總書記習近平談話，不接受九二共識，台灣絕不會接受一國兩制。對此，前總統馬英九接受廣播節目專訪表示，認為蔡英文此舉對未來政局發展不好，憂心兩岸衝突性會升高。

馬英九認為，蔡英文這樣的談話，對未來國內政局不是好發展，會陷入僵局，而且衝突性會越來越高；他舉例，韓國瑜承認九二共識，高雄的陸客增加，這對台灣不是壞事，農產品到外銷大陸也是好的，他認為，九二共識不是大陸壓迫我們的東西，根據憲法條例也是符合的，懂蔡英文為何要這樣。

另外，馬英九回應習近平的談話，認為「習先生的急迫性，主要還是因為四十周年，幾年前在巴黎開會就說不能一代一代拖下去，反映出他的緊迫感，不是第一次講這件事情。他的立場是一貫的，只是這次內容多了一點、緊迫感強了一點。」

馬英九也表明自己立場，「11年前我上任時提出不統不獨不武，因為兩岸當時才剛交流，我評估我任內應該不會有太多變動，統一不是不能談，但要和平的統一跟民主的統一。」

對於九二共識的解讀，馬英九認為，「我們很早就認為不該一國兩制，是一國一制，九二共識、一中各表是針對統一前，如果統一後就不需要的。」

▲總統蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）

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