獨派逼宮／吳澧培私會蔡英文：她每件事都在辯解怎會反省

▲民進黨大老吳澧培逼宮總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者翁嫆琄／台北報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等四人，3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。吳澧培受訪時表示，他有跟蔡英文面對面談過，但不管談哪件事，蔡都一直在辯解，「永遠都有理由辯解，永遠都是別人做不好，怎麼會反省。」

吳澧培透露，他在大選後出國，12月18日才返國，這段期間他跟彭明敏、李遠哲等人有討論，大家覺得一定要做什麼才可以。高俊明則是兩週前聯絡的，他們想說再找一個無黨的、80歲以上，為台灣有特殊貢獻、也無政治企圖心的人，最後才找高俊明，對於被稱逼宮，他強調，「我們也是善意」。

吳澧培說，選完看蔡英文就沒在反省，一直在辯解，人家跟她說什麼她都在辯解，他也有跟蔡英文見面，「我跟她說時，她每一項都在辯解，也沒說的確有的沒處理好，永遠都有理由辯解，永遠都是別人做不好」。最近跟蔡英文對話，他的感覺是蔡對每件事都有解釋，「那不就是覺得沒有錯，怎麼還會有反省？」

他直批，蔡英文認為自己很會操作，但每一樣做了都漏氣，「她就是鴨霸」，像管中閔事件也讓大家很反彈，最後一步就是請她別再選。

不過，綠委林靜儀則大嗆吳澧培等人，「你們就是不甘願她是一個比你們強得太多的女人而已。在她為國家強悍回應威脅的第二天捅她一刀，怎麼不幫忙對中國嗆聲！」

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