　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨派逼宮／吳澧培私會蔡英文：她每件事都在辯解怎會反省

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼吳澧培出席凱達格蘭基金會募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨大老吳澧培逼宮總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者翁嫆琄／台北報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等四人，3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。吳澧培受訪時表示，他有跟蔡英文面對面談過，但不管談哪件事，蔡都一直在辯解，「永遠都有理由辯解，永遠都是別人做不好，怎麼會反省。」

吳澧培透露，他在大選後出國，12月18日才返國，這段期間他跟彭明敏、李遠哲等人有討論，大家覺得一定要做什麼才可以。高俊明則是兩週前聯絡的，他們想說再找一個無黨的、80歲以上，為台灣有特殊貢獻、也無政治企圖心的人，最後才找高俊明，對於被稱逼宮，他強調，「我們也是善意」。

吳澧培說，選完看蔡英文就沒在反省，一直在辯解，人家跟她說什麼她都在辯解，他也有跟蔡英文見面，「我跟她說時，她每一項都在辯解，也沒說的確有的沒處理好，永遠都有理由辯解，永遠都是別人做不好」。最近跟蔡英文對話，他的感覺是蔡對每件事都有解釋，「那不就是覺得沒有錯，怎麼還會有反省？」

他直批，蔡英文認為自己很會操作，但每一樣做了都漏氣，「她就是鴨霸」，像管中閔事件也讓大家很反彈，最後一步就是請她別再選。

不過，綠委林靜儀則大嗆吳澧培等人，「你們就是不甘願她是一個比你們強得太多的女人而已。在她為國家強悍回應威脅的第二天捅她一刀，怎麼不幫忙對中國嗆聲！」

其他人也看了…

　獨派逼宮／蔡英文：誰要選、誰不選，不是誰說了算
►　獨派4大老逼宮蔡英文　鄭文燦：現在喊話還有點早
►　獨派逼宮／游盈隆認同：總不能期待對手派西瓜出來
►　「蔡英文麻煩大了！」　邱毅：新潮流還有下一波「逼宮」行動
►　獨派逼宮／「這四位老先生可惜了」段宜康酸他：教育頹敗也是敗選原因

ET快訊
蔡依林宣布站上小巨蛋！　「免費索票」活動方式公開
一晚賺32萬！高雄跨年賣2萬杯木瓜牛奶　網打臉：1秒1杯

關鍵字：蔡英文,吳澧培,彭明敏,民進黨,總統府

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨派逼宮／卓榮泰：經過選舉失利　民進黨更應一致對外

獨派逼宮／新系綠委認可？　「坊間也有這樣的聲音」

獨派逼宮／羅致政、蕭美琴護小英：沒反習近平還槍口對內

獨派逼宮／蔡英文：誰要選、誰不選，不是誰說了算

獨派逼宮／游盈隆認同：總不能期待對手派西瓜出來

蘇嘉全：反對虛構的九二共識　不接受一國兩制

喊話習近平　外交部：台灣人拒絕一國兩制　盼國際支持

習近平主張「中國人不打中國人」　綠委酸：圖博人非中國人？

台南立委補選　段宜康直嗆陳筱諭攀附韓國瑜「如此投機」

徐榛蔚當選花蓮縣長　童惠珍遞補立委宣誓就職

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

獨家專訪／九二共識是唯一選項　陳美雅：不排除參選立委

傳李遠哲當面開砲想走人　蔡英文反問「我到底做錯什麼？」

用白冰冰照片嗆質感摧毀　丁允恭：她感到不舒服的話我表示歉意

何時表態參選2020？　馬英九點頭：…謝謝關心

獨派逼宮／柯文哲笑回「去問賴清德」　林濁水：可惜了原來的他

「李遠哲沒資格説鬼話」　羅智強：比蔡英文更該下18層地獄

「白冰冰的質感，有輸陳菊嗎？」　蔡正元：請自己評評理！

快訊／小英拒認九二共識　韓國瑜密會高市兩岸小組副召楊秋興

蔡英文不接受九二共識　馬英九：兩岸陷僵局、衝突性升高

獨派逼宮／挺獨青年退群組　「大老以為4人可代表獨派」

《延禧》女星閨蜜遭逼墮胎　直衝男方家給教訓

限時2個月秘境！台中2300坪繽紛花海、可愛熊隧道免費參觀

陳小春一家「膚色變成這樣」　網揭「海邊NG穿著」：真的母湯！

獨家專訪／九二共識是唯一選項　陳美雅：不排除參選立委

防治C肝刻不容緩　市府、柳營奇美醫院開設特別門診

15歲「輪椅哈」遭路人質疑：怎不安樂？　飼主不放棄還帶牠旅行

華聞快遞／北京發布促進就業新政　招用就業困難人員每年補貼8000元

科技部率44新創再征CES　以「小國大戰略」打造國際品牌

傳李遠哲當面開砲想走人　蔡英文反問「我到底做錯什麼？」

貴婦退貨2萬元衣服！店員一聽理由…傻了　「用詐術讓我以為不胖」網笑噴

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

政治熱門新聞

吳澧培等4人　將公開呼籲蔡英文..

快訊／蔡英文回應習近平：絕不接..

賴揆留任　爆新系要小英承擔20..

洪孟楷：白冰冰可能是30年前的..

吳敦義宣布周錫瑋任副主席　中常..

獨派逼宮／蔡英文：誰選不選不是..

兩個不要懷疑　韓國瑜：這是生死..

回應習5點　韓國瑜：應秉持九二..

韓國瑜拋出「2個不要懷疑」

獨派逼宮　小英：向世界表達台灣..

獨派籲蔡英文別連任　柯P笑稱：..

中國人不打中國人　習近平提5原..

500億紅利定調　「不發消費券..

陳水扁轟蔡英文：修勞基法彌補跳..

更多熱門

相關新聞

小英不接受九二共識　馬：憂兩岸衝突性升高

總統蔡英文2日回應大陸總書記習近平談話，不接受九二共識，台灣絕不會接受一國兩制。對此，前總統馬英九接受廣播節目專訪表示，認為蔡英文此舉對未來政局發展不好，憂心兩岸衝突性會升高。

大老逼宮小英　挺獨青年：4人可代表？

獨派逼宮／蔡其昌：恐讓對岸借題發揮

獨派逼宮／卓榮泰：黨應一致對外

獨派逼宮蔡英文　朱學恒轟：噁心、民主是跟狗學的嗎？

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

子瑜「絕對領域全露」拜年！

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

信用卡10年最慘　神人公開4組合

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面