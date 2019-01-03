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「蔡英文麻煩大了！」　邱毅：新潮流還有下一波「逼宮」行動

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▲▼ 蔡英文2019新年談話 。（圖／記者周書羽攝）

▲蔡英文。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等人在3日聯名發表公開信，以半版篇幅刊登於報紙上，呼籲蔡英文總統「不要參選連任」，被外界評為「逼宮」。前立委邱毅認為，「蔡英文麻煩大了！」且行政院長賴清德走了以後，新潮流派系還會對蔡英文有「下一波逼宮行動」。

吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲3日的共同公開信中，向蔡英文訴求「放棄連任、交出行政權，退居二線」，並落實憲法第五十三條「行政院為國家最高行政機關」的明文規定，由新任行政院長全權組閣、指揮內閣。

▲▼吳澧培,李遠哲,彭明敏,高俊明,蔡英文,公開信,致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）

▲致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）

針對「逼宮」公開信，邱毅3日在臉書上提到，「蔡英文麻煩大了，她正面臨四面楚歌的困局，為什麼説是四面楚歌呢？因為來自四面八方的都是壓力。」第一個壓力是大陸國家主席習近平明確提出「促統反獨逼談」，還廣邀台灣各政黨團體來民主協商統一大業，並把九二共識的內容明確化，就是「一國兩制」。蔡英文明知再不接受統一，自己就是被武統斬首的對象，卻還硬著頭皮死不承認九二共識，不接受一國兩制。

「第二個壓力是賴清德確定要跳船了」邱毅說，賴清德年前就要辭行政院長，走了以後，「新潮流對蔡英文還有下一波的逼宮行動。」第三個壓力是民進黨這4個「老台獨」的公開表態，第四個壓力為「各縣市都不再聽命中央，準備自個跟大陸城市交流」，蔡英文立馬就要被架空，成為真正的「空心菜」。

致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任　全文：

這是我們極不情願、極不希望也極其痛苦的公開信。面臨如此嚴峻、險惡的關鍵時刻；不寫，不僅有愧身為台灣人／台灣公民／綠色價值支持者的立場與身份；如此岌岌可危的情勢，也不容我們再沉默、再姑息、再坐視下去。

兩個訴求：請蔡總統放棄連任、交出行政權　退居二線
我們的呼籲與訴求非常明確：第一、請蔡總統放棄連任的野望，公開宣布只做一任；第二、請總統交出行政權，退居二線，落實憲法第五十三條「行政院為國家最高行政機關」的明文規定；由新任行政院長全權組閣、指揮內閣。

「九合一」選舉血淋淋的現實擺在眼前，台灣派被逼到牆角，非澈底改弦更張不可。台灣人民已對蔡總統投下不信任票，也給民進黨丟出震撼彈，台灣人民沒有欠總統分毫，百分之百是總統您辜負了台灣人民的付託。2016年台灣人民歡欣鼓舞的把您送上總統寶座，又讓民進黨成為立院絕對多數黨，總統您的權力基礎之大之廣，較諸前總統李登輝有過之而無不及。不旋踵開兩年而已，選票硬生生掉了兩百萬之多，四都十三縣市只剩二都六縣市，您午夜夢迴，捫心自問，認為自己還有機會「再站起來」？人民還會支持您再戰二Ｏ二Ｏ嗎？

敗選之後，最嚴重且迫切的危機，就是台灣門戶洞開；四都市長既是「九二共識」又是「兩岸一家親」，從南到北連成一氣，台灣形同不設防的國家，中國勢力排闥而入，必如水銀瀉地，無孔不鑽，台灣的國家安全閥眼見就要失靈了。蔡總統您還有能力掌國家之舵？本來權力極大化的蔡總統，不只被打趴，而且跛足已現，如今在人民對您能力信任度極小下，還有什麼權威可以領導政府？取信人民？對抗內外交逼的邪惡？

善用行政立法權：阻卻中國統戰 遏制裡通敵國
當務之急，唯有把中央執政的力量發揮到最大。為了阻却中國統戰、遏制裡通敵國的惡苗孳長，有而且只有強化在握的行政與立法權之一途。執政黨在國會依然多數，該立什麼法就立什麼法；徒法不能自行，還得靠中央政府把關，該嚴格執行就嚴格執行，絕不寬貸。如此雙管齊下，只有選拔一位強而有力的最高行政首長，一舉提振士氣、展現實力，而且馬上可以贏回民心；為二Ｏ二Ｏ奠下勝基。

不能徒託空言，我們也願意提出閣揆人選的條件。既然賴閣非總辭不可，我們認為最好人選，必須有理念、有能力、有行政經驗，而且有成績可以為人稱道，更重要的是完全沒有獵取大位的野心，從而可以抖落包袱，勇往直前。

剖腹相告：端看蔡總統的智慧與抉擇
這是最壞的時刻，但我們對台灣民主充滿信心，對台灣人民充滿信心；這也是最好的時刻，全世界─尤其美國─都已警戒中國的野蠻崛起，而台灣正是民主防線中的砥柱；台灣要自助才能人助。無論國內或國際情勢，「現狀」已證明是不可能「維持」的。交好美、日、歐盟等民主國家，才是趨吉避凶之道。

總統，您當然可以一意孤行，繼續做連任大夢。那麼我們可以斷言，綠營中一定有人起而爭鋒，屆時我們不得不支持另一組候選人。綠營會不會分裂？會，蔡總統您會不會連任成功？否。我們已把損益利害剖腹相告，所以分裂之咎不在我們，責任還是由您承擔。

言盡於此，端看總統您的智慧與抉擇了。

連署人：彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明

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關鍵字：蔡英文,邱毅,逼宮,賴清德

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