「李遠哲沒資格説鬼話」　羅智強：比蔡英文更該下18層地獄





▲2016年總統大選，民進黨總統候選人蔡英文、前中研院長李遠哲同台。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲3日在報紙上刊登半版「公開信」，呼籲蔡英文總統「不要參選連任」、「交出行政權」。日前表態爭取國民黨2020總統提名的台北市議員羅智強對此痛批，「李遠哲，你沒資格説這種鬼話。」

「李遠哲等人，要蔡英文退選2020，政治自戕以謝國人。這次我要幫蔡英文説點話。李遠哲，你沒資格説這種鬼話。」羅智強3日在臉書上表示，蔡英文2018年大敗，不是因為沒聽獨派的話，而是太聽李遠哲等獨派的話，大搞仇中、恐中、反中、敵中，壓垮台灣生存發展之路，人民憤怒的是蔡英文心中只有李遠哲等獨派的威迫恐嚇，卻沒有勇氣智慧以台灣人民的生存生計為先為念。

▲致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）

羅智強說，蔡英文2018年大敗的「起點」，就是李遠哲等一幫獨派，綁架蔡英文，迫使蔡英文粗暴拔管，踐踏大學自治，掀起了漫天民怒，如果蔡英文是該斬的傀儡，李遠哲等人就是蔡英文的背後靈、操偶師，這些人比蔡英文更該下政治的十八層地獄。

羅智強提到，2018年選舉，蔡英文這顆樹被獨派的蛀蟲蛀倒了，現在倒好，過去這些年，李遠哲等在蔡英文的執政大樹上大啖美菓的猢猻們，散了也罷，倒還成了正義之師，對已重傷倒地的蔡英文刀釜相向。政治涼薄，莫此為甚。

最後，羅智強向蔡英文喊話，「看看李遠哲等人出刀之狠辣，妳會不會後悔，這幾年若妳有勇氣向這些背後靈説不，真心以台灣人民福祉為念，真真正正的做一些福國益民的事，今天豈有如此淒涼之景？」

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