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獨派逼宮／羅致政、蕭美琴護小英：沒反習近平還槍口對內

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▲行政院長賴清德總質詢,交通部長賀陳旦,立委羅致政,立委黃國書,立委李鴻鈞▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委羅致政為蔡英文抱不平。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者翁嫆琄／台北報導

深綠立場鮮明的總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲，3日連署發出致蔡總統的公開信，呼籲蔡英文「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。民進黨立委羅致政上午直言，大老們的聲明時機不對、訴求不宜，影響非常負面，對國內、對岸和國際都釋出錯誤訊息。綠委蕭美琴也說，蔡總統被自己大老射箭，雖然重傷還是要撐著面對中國的萬劍齊發。

羅致政受訪時表示，中共總書記習近平發表對台灣不友善的聲明的隔天，大老們發布這個訊息，要登報寫公開信應該是公開反對習近平的聲明，沒想到槍口對內，不但沒有「安內」，還造成內鬨。

他指出，大老公開信提到總統不連任、交出政權兩個訴求，這背後都有一個問題「然後呢？」以行政權來說，行政院長權力來自總統，若總統不連任，那院長怎麼會有權力，一個跛腳的政權，如何叫得動文官？若真的不宣布連任，未來誰代表民進黨參選？若真的宣布，未來才是問題的開始。

羅致政說，他所謂的對國內、兩岸、國際釋出錯誤訊息的意思是，這樣的公開聲明背後代表我們要換總統，除了國內文官叫不動，對岸也會不把我們當一回事，繼續施壓，國際也會認為政府要換人了，未來就不用跟我們打交道。

▲▼「新新北，會做事」新店晚會,蘇貞昌新店造勢,蕭美琴委員演講。（圖／記者季相儒攝）

▲立委蕭美琴。（資料照／記者季相儒攝）

蕭美琴也說，早上看到大老們的聲明，感覺回到2007-2008年的氛圍，網內互打誰比較綠？誰比較獨？當年，紅杉軍的海嘯崛起，四分五裂中連她也莫名其妙被貼了中國琴的標籤，深深體會了互打的可怕。後來馬英九穩穩的執政了八年，讓台灣經濟對中國的依賴達到前所未有的程度。

她認為，如今民進黨執政有不完美，有錯誤，很多人罵改革太躁進，也有人嫌改革太慢，現在正是盤點調整後再往前走的時刻。對外關係上，蔡總統始終堅持台灣的主權，沒有在內外壓力下做出讓步，戰略上更強化台灣和美日南向等周邊國家的關係；此時中國不但武力佈局、更用網路假新聞和金錢介入操弄國內政治。

蕭美琴強調，昨天總統剛宣示面對中國要強化資訊安全、民生經濟、民主體制的防線，並重申守護主權與民主的堅持。今天被自己大老射箭，雖然重傷還是要撐著面對中國的萬劍齊發。「當家不容易，千斤萬擔的重量不是我這個後山的地方民代能夠體會。」此時，發洩所有的失望與不滿後，支持者期待的不是一蹶不振的碎裂與逃避，而是面對全球政治經濟環境的劇烈變動，民生經濟的振作與守護台灣堅持的力量。天佑台灣！

綠委林靜儀也大嗆，「你們就是不甘願她是一個比你們強得太多的女人而已。」在她為國家強悍回應威脅的第二天捅她一刀，怎麼不幫忙對中國嗆聲！

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關鍵字：蔡英文,民進黨,羅致政,蕭美琴,國會直播

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