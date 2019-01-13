蔡英文Line復活！長輩圖衝20萬粉絲　「想想」鐵盒卡片再辣4年

▲左為小英志工團贈送的卡片，右為蔡英文自製長輩圖，呼籲大家加她臉書。（合成圖／翻攝自蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前往台南出席活動時，發現很多人沒有她的LINE，回台北後特地在臉書邀請大家加好友。在13日的小英志工團尾牙餐會上，志工團團長代表所有志工，贈送她一個印有蔡英文愛貓「蔡想想」的鐵盒，裡面裝滿每位志工對她的鼓勵或建議，要辣台妹「繼續再辣4年」。

民進黨2018年九合一選舉慘敗，蔡英文辭去民進黨主席時曾說「會做一個很不一樣的總統」，選後她一改臉書發文風格，還分享大支的改編歌曲《辣台妹》及魔魔嘎嘎的畫作，人氣逆勢成長，被讚親民，她更開始鼓勵民眾加LINE好友。

▲蔡英文LINE帳號 。（圖／ETtoday）

蔡英文在臉書指出，她到台南時許多人都告訴她「現在傳LINE最厲害的都是長輩們，而且有一個傳說，就是長輩圖都會源源不絕跑出來」，她現場問了一下，發現很多人沒加她LINE，也不知道別人傳的LINE是真是假，因此，歡迎大家加她好友，她會固定傳送一些「好康」的訊息，且保證是真的。

蔡英文表示，打開LINE搜尋ID「@iing」就能找到她，「我不會照三餐給你早安午安晚安吃飽沒，重要的我才發，有緣我們就LINE一下，感恩！」，LINE破20萬好友有驚喜。

▲小英志工團尾牙。（圖／翻攝自蔡英文臉書，下同）

另一方面，蔡英文13日也參加小英志工團尾牙餐會，她在臉書上指出，志工團的團長與所有志工都是她「死忠兼換帖」的好朋友，曾在她遇到低潮時不離不棄，給她最大的支持，且發揮團隊的能量，從社區周遭開始參與公益服務、關心公共事務，志工團的默默付出，是台灣社會一股很美好的力量。

蔡英文透露，在志工團的尾牙上，團長代表大家贈送她一個小盒子，裡面裝滿每位志工的鼓勵或建議，她從盒子裡拿出一張張的紙卡來看，看完真的很溫暖。

志工在卡片上寫下，「做妳最堅強的後盾，永遠支持妳，愛妳」、「總統加油」、「繼續與做統一起打拚」、「辣台妹，繼續再辣4年」，自裡行間透露著志工對蔡英文的支持與鼓勵，另外，小盒子還印有蔡英文的愛貓「蔡想想」，志工團的用心，讓蔡英文很感動。

▲志工團贈送卡片給蔡英文，鐵盒上的蔡想想成亮點。（翻攝自蔡英文臉書，下同）

蔡英文強調，新的一年，不論是志工團的老朋友，還是網路上的新朋友，「請和我一起努力打拚，我們都要當勇敢而堅定的辣台派！」

▲小英志工團尾牙。