獨派逼宮／蔡英文：誰要選、誰不選，不是誰說了算

▲蔡英文回應民進黨大老逼宮 。（資料照／記者周書羽攝）

記者翁嫆琄／台北報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等四人，3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。總統府發言人黃重諺上午轉述，蔡英文得知此事後表示，希望這些前輩了解國家面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急。「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」

針對民進黨大老逼宮蔡英文，黃重諺表示，因為昨天以來全世界都在關注中國國家主席習近平的談話，以及總統的回應，目前主要外媒都在討論，所以府也花比較多事在處理此事，總統也把她昨天的談話英文版放上臉書，並交待一句，知道老前輩有封公開信。

他轉述，蔡英文說，總統應該為台灣人民而奮鬥，不是為自己的權位。當中國把一國兩制端到台灣的大門口、要強迫台灣人吞下去時，如何守住台灣主權、守住民主生活方式，讓全世界看見台灣人民的意志與堅持，才是當前台灣最嚴肅的課題，「也是我做一個民選總統責無旁貸的責任。」

蔡英文強調，捍衛台灣，她不曾在壓力下低頭過。「只要我當總統的一天，我絕對會擋住所有壓力，台灣不會接受九二共識、一國兩制。人民用選票託付我，就是要我捍衛這個國家，我會堅守我的崗位，用盡每一分的力氣。」

至於被逼宮，蔡英文說，對於這些前輩們，她希望他們能夠真正去了解，這個國家所面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急。「民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定。誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」

媒體詢問，蔡英文事前是否知道大老們將發公開信要求她放權、不選連任？黃重諺坦言，大概知道「幾個老先生」有這樣的看法，就他的了解，是有一些溝通。

▼總統府發言人黃重諺。（圖／記者翁嫆琄攝）