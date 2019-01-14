　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

余天酸段宜康呱呱叫：出一張嘴！他出來選也選不上

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民進黨新北市市長候選人蘇貞昌發表敗選感言，余天眼匡泛紅。（圖／記者周書羽攝）

▲余天將投入新北三重立委補選。（圖／記者周書羽攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委段宜康日前跟新北立委補選提名人余天多有口角，余天14日上廣播節目時，再批評段宜康出一張嘴，嘴巴到處罵，要他出來選舉也選不上，「一個人在那邊呱呱叫，這人討厭啊」。

余天在九合一選舉過後，在黨內檢討聲浪中直指「新潮流」綁架總統蔡英文，還批段宜康「就會出一張嘴」、「欠揍」；而段宜康在得知後也反擊說，余天跑去揍他也不意外，「因為有些人解決問題的方式就是這樣」。

而余天在前立委高志鵬入監服刑後，民進黨日前敲定推派余天參選新北市三重的立委補選，他14日上廣播節目訪問時，帶著老婆余雅萍，在訪談中李雅萍直言，民進黨在當選後很多人眼睛紅、挑位子，一下子這派系不滿意，一下子台獨不滿意，「這是幹嘛啊，想要把民進黨拉下來啊，我很想加入討厭民進黨。」

對於之前跟段宜康之間的口角，余天也直說他很過分，靠一張嘴，要他出來選舉也選不上，一個人在那邊呱呱叫，「這人討厭啊，出一張嘴，嘴巴到處誰都罵」。

李雅萍在旁邊答腔，「敗選應該是民進黨全黨一起共同負責任，不是個人責任」余天則說，他跟段宜康沒有恩怨，但在口角之後，也沒有去跟他溝通，「我幹嘛跟他溝通啊，他這人就是這樣啊」。

ET快訊
鄉民毆肉圓惡爸！486先生封「7俠客」：要幫請律師協助
「肉圓惡爸」沒加辣痛打兒子！妻深夜怒告傷害

關鍵字：段宜康,余天,民進黨

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／大雨那夜看到助理手機泡水　蘇貞昌人生第三階段的6個字

卓榮泰提出立委補選目標「保三搶二」：會是民進黨強心針

快訊／卓榮泰鬆口：民進黨2020總統人選　四月出爐

能合嗎？卓榮泰：蔡英文、蘇貞昌都知道自己該扮演的角色

卓榮泰替蔡英文、蘇貞昌爆料人事　證實陳其邁任政院副院長

蔡英文不捨賴清德：滿身傷痕仍堅守崗位！找不到言語形容心情

【全文】蔡英文不捨送走賴清德、迎來蘇貞昌：要求成果分享給人民

快訊／蔡英文宣布蘇貞昌任閣揆3關鍵：有經驗、有魄力、有執行力

余天酸段宜康呱呱叫：出一張嘴！他出來選也選不上

【完整名單】蘇貞昌內閣時代來了　行政院今10點交接典禮

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

大胃王路路狂喀「537片肉」！　完食後說0分飽...店員超傻眼

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

牛排店付「千元假鈔」還賺真錢　圓字被遮一半... 老闆收到氣炸

余天酸段宜康呱呱叫：出一張嘴！他出來選也選不上

【完整名單】蘇貞昌內閣時代來了　行政院今10點交接典禮

會做事接地氣！ 蘇貞昌14日上午10時正式上任

韓國瑜送上兩個相信　陳其邁：中央地方未來一定攜手合作

搶救陳思宇！柯文哲全力站台 募資開跑籲柯粉挺起來

蔡英文Line復活！長輩圖衝20萬粉絲　「想想」鐵盒卡片再辣4年

蘇貞昌內閣10張新面孔一次看　留任29人要立刻上手　　

韓國瑜回娘家！樂奔北農尾牙「見人都能叫出名字」　員工激動：很想你

離開政黨九年！回歸接秘書長原因曝光　羅文嘉：因為孩子

《玩命貼圖》首映　李佳芬盼政府帶頭扶植高雄電影產業

女騎士拍窗喊「你壓到我的腳了」　駕駛不甩離開：我重聽

Gail《我愛你》3天破百萬！網友重看⋯狂讚推手羅志祥

你中哪些？傷害大腦「7壞習慣」曝...網哭：第2個每天都這樣

春節送禮首選！限量鐵窗花禮盒　細細品味手工美感溫度

芋頭控就愛這味！桃園「脆皮芋頭酥」有爆漿瀑布內餡

直擊／日本「藍武士號」來了　南海電鐵彩繪列車1/16起西部幹線上路

7鄉民怒毆肉圓惡爸！486先生要幫請律師協助　PO文封「7俠客」力挺

聯詠前主管洩密大陸科技公司　檢申請扣押獲准並提公訴　

日職／37歲岩隈久志拚了　準備搶讀賣巨人先發輪值

費城人與哈波長談5小時　將提10年破紀錄合約準備簽下

政治熱門新聞

韓國瑜回娘家　樂奔「北農尾牙」

韓冰將主演瓊瑤電影《天作之合》

韓國瑜送兩相信　陳其邁：中央地..

最美助選員李明璇歸寧宴　韓國瑜..

蘇貞昌14日上午10時正式上任

回歸接秘書長原因曝光　羅文嘉：..

李明璇歸寧　韓國瑜：江湖跑多嫁..

搶救陳思宇！柯文哲全力站台 ..

【完整名單】蘇貞昌內閣今走馬上..

即／【完整名單】蘇貞昌內閣出爐..

郝龍斌憶蔣經國：會出現口譯哥嗎

公務員見證立委夫婿領好少　 管..

余天批段宜康出一張嘴：他出來選..

蘇貞昌內閣10張新面孔一次看

更多熱門

相關新聞

不斷更新／蘇內閣名單一次看

前行政院長蘇貞昌回鍋接任閣揆，副院長敲定由前立委陳其邁出任，14日進行交接，現正展開人事布局。行政院發言人Kolas Yotaka、行政院副秘書長李孟諺13日在記者會公布名單，有10位新面孔，29位留任，目前故宮院長和海委會主委待選任。

王定宇曝小英低調車隊：民進黨style

府院黨3合1 2020瞄準「英德配」

卓榮泰為北市立委補選下動員令

政二代募款挨批　陳思宇承諾公布競選帳目

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場炒辣椒遭警關切

「私刑正義」第二波　廖添丁群組再去補刀

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封鎖

台女遭4越男蹂躪一整晚　影片疑流出

5月嬰轉院台大　母求禮讓救護車

保時捷辣妹逃死劫　關鍵原因讓她再買一輛

厭世女跳11樓慘死　夫到場認屍痛哭

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面