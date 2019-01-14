余天酸段宜康呱呱叫：出一張嘴！他出來選也選不上

▲余天將投入新北三重立委補選。（圖／記者周書羽攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委段宜康日前跟新北立委補選提名人余天多有口角，余天14日上廣播節目時，再批評段宜康出一張嘴，嘴巴到處罵，要他出來選舉也選不上，「一個人在那邊呱呱叫，這人討厭啊」。

余天在九合一選舉過後，在黨內檢討聲浪中直指「新潮流」綁架總統蔡英文，還批段宜康「就會出一張嘴」、「欠揍」；而段宜康在得知後也反擊說，余天跑去揍他也不意外，「因為有些人解決問題的方式就是這樣」。

而余天在前立委高志鵬入監服刑後，民進黨日前敲定推派余天參選新北市三重的立委補選，他14日上廣播節目訪問時，帶著老婆余雅萍，在訪談中李雅萍直言，民進黨在當選後很多人眼睛紅、挑位子，一下子這派系不滿意，一下子台獨不滿意，「這是幹嘛啊，想要把民進黨拉下來啊，我很想加入討厭民進黨。」

對於之前跟段宜康之間的口角，余天也直說他很過分，靠一張嘴，要他出來選舉也選不上，一個人在那邊呱呱叫，「這人討厭啊，出一張嘴，嘴巴到處誰都罵」。

李雅萍在旁邊答腔，「敗選應該是民進黨全黨一起共同負責任，不是個人責任」余天則說，他跟段宜康沒有恩怨，但在口角之後，也沒有去跟他溝通，「我幹嘛跟他溝通啊，他這人就是這樣啊」。