獨派逼宮／游盈隆認同：總不能期待對手派西瓜出來

▲總統蔡英文遭逼宮。（資料照／記者陳家豪攝）

記者翁嫆琄／台北報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等四人，3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。民進黨主席候選人游盈隆也直言，一直有人放出消息，說蔡英文總統是民進黨內惟一會贏的總統候選人，那九合一選舉是輸給誰了 ？

游盈隆說，不會有人在意民進黨的黨務改革，大家只在意2020會不會選贏，黨務改得超漂亮，黨務革新一級棒，不會贏的民進黨還有誰在意 ?

他直批，一直有人放出消息，說蔡英文是民進黨內惟一會贏的總統候選人，那九合一選舉是輸給誰了 ？「既然蔡總統是傳說中的票房保證，那九合一選舉是民進黨的八字太輕 ，見鬼了，必敗？一再掛保證說蔡總統會贏的人，不僅是侮辱所有民進黨人的智商，慣性說謊的DNA現在像病毒一樣在黨內傳開。」

游盈隆說，期盼所有黨員同志提高自我免疫力，避免被此病毒感染。「 我們聞不到一點點贏的機會，如果由蔡總統續選連任。總不能老是期待對手政黨派顆西瓜出來選 。人家可是很認真在拼選贏，不像本黨是很認真在拼選輸。說蔡英文總統續選連任會贏的黨員同志們，是觀天象擺八卦陣測出來的，還是自己夢到的？」

針對四名大老要求蔡英文不要參選連任，游盈隆說，「這是我一路走來的心聲主張。只有會贏的民進黨才有存在價值，你可以不喜歡游盈隆，你不能不愛民進黨 ！」