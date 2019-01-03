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獨派逼宮／「這四位老先生可惜了」段宜康酸他：教育頹敗也是敗選原因

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▲▼總統蔡英文針對非洲豬瘟及時事發表迴廊談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

九合一選舉民進黨大敗，讓黨內2020總統大選提早開打。總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等發表共同聲明，要求總統蔡英文不要在2020競選連任。對此，段宜康在臉書表示「這四位老先生可惜了。」

段宜康說，「民進黨大敗，執政團隊包括在立法院的我們，都有責任，權力愈大，責任愈大，蔡總統要負最大責任，我相信她自己也知道。」

▲▼吳澧培,李遠哲,彭明敏,高俊明,蔡英文,公開信,致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）

▲致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）

段宜康表示，不敢正視埋下敗選結果的諸多複雜原因，像是技職教育頹敗，造成的高等教育失衡和就業市場扭曲，「讓民進黨政府嚐到選民因就業困難及低薪化而反彈的苦果。」

▲▼段宜康。（圖／翻攝段宜康臉書）

▲段宜康發文回應獨派逼宮。（圖／翻攝段宜康臉書）

段宜康認為，每個人對敗選原因和救亡圖存之道，都可以有不同主張；「但一股腦兒把責任往蔡英文身上一丟，是最省事，也最偷懶的方案」。他強調，我從來不認為「團結」就能解決問題；但更反對因驚恐或糊塗而造成的無謂分裂。

網友也點名連署人之一的李遠哲，「段委員文中的技職教育頹敗是指李遠哲吧，我也同意，我認為李遠哲實在不該出來淌這渾水，其他三個不說也罷」、『技職教育頹敗造成低薪原因之一正』是重點。這李院士不用負點責任嗎」。

▼李遠哲（資料照／記者李毓康攝）

1226反空汙大遊行。李遠哲（圖／記者李毓康攝）

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