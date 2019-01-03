號稱一晚賺32萬！高雄跨年賣2萬杯木瓜牛奶　「1秒1杯」網友狠打臉





▲黃建豪在政論節目上稱木瓜牛奶業者一晚賣出2萬杯，遭網友狠打臉。（圖／東森新聞）

網搜小組／綜合報導

跨年吸引大批人潮，攤販的荷包也賺滿滿。高雄印刷業者黃建豪日前在政論節目《關鍵時刻》上表示，有木瓜牛奶業者一個晚上就賣出2萬杯以上，直接30萬入袋，讓主持人劉寶傑也難以置信。有網友在PTT上發文打臉這個說法，他認為要生產2萬杯至少要208個小時，除非「1秒1杯」才有可能在5小時內做完。

黃建豪在節目中表示，跨年那晚和一名賣木瓜牛奶的老闆聊了15分鐘左右，老闆跟他說當晚預估賣出了2、3萬杯，一杯算40元，2萬杯80萬元，以4成利潤來算，那一晚就賺了32萬元，讓劉寶傑當場驚呆，嚇得重複反問，「賣木瓜牛奶一晚賺32萬？」

黃建豪說，老闆覺得像他們這種基層人民，要的不是榮華富貴，「但是要讓我們看到賺錢的機會」，他以此例分析選民的心態，「因為錢都在那，生意人都是聞到錢就去，跟狗聞到骨頭就去的意思一樣」，生意人態度就是這樣「你讓我看到錢，你讓我看到人，我們不選你要選誰？」

對此，有網友在PTT八卦版上發文打臉，「我幫他算了一下產能，單杯平均生產時間五分鐘，開八台攪拌機，60x5=300，300/8=37.5，所以大概似一杯最快生產時間37.5秒，好了，所以賣出兩萬杯只要生產37.5x20000=750000秒，7500000/60/60=208小時」，結果攤販竟然號稱在5小時內做了2萬杯。

他嘲諷地說，「原來我朋友只要200小時就能生產完了。真是太厲害，可是寶傑一天只有24小時啊！」他估算如果真的要做到5小時內生產完2萬杯木瓜牛奶，除非達到「1秒1杯」的生產速度，不然根本不可能做到。

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