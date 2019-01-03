　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄跨年夜賣木瓜牛奶賺32萬！網驚曝「狂人計算式」打臉：平均1分鐘55杯？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼木瓜牛奶。（圖／翻攝東森新聞）

記者許凱彰／綜合報導

高雄市長韓國瑜翻轉綠地20年執政，喊著「高雄發大財」口號拚經濟。2日由劉寶傑主持的《關鍵時刻》就有來賓指，「有賣木瓜牛奶的老闆更在跨年夜狂賣2萬杯以上，一晚賺了近30萬進口袋。」對此，不少網友狂列了不少可能的算是狠狠打臉提到，「以一杯500c.c.計算，2萬杯有1萬公升，是搬水塔去賣，還是抽愛河的水？」

許多網友在《高雄跨年「木瓜牛奶一晚賺32萬」　他驚爆狂賣2萬杯！劉寶傑嚇呆笑出來》貼文底下留言狂列算式打臉：

一個晚上「2萬杯」木瓜牛奶／6小時，平均1小時3333杯，1分鐘55杯。

假設一杯木瓜牛奶裡的牛奶有300c.c.，20000杯需要600萬c.c.，整個牛奶工廠也沒那麼多。

1顆木瓜最多能做8杯木瓜牛奶，2萬杯要2500顆木瓜，這數量.....

以一杯500c.c.計算，2萬杯有1萬公升，是搬水塔去賣，還是抽愛河的水。

不只如此，還有網友在在留言處瘋狂蓋樓提到，「唬爛都不用成本啦！一晚2萬杯？自來水一直裝也裝不出2萬杯！」「國稅局看到了嗎？」「哪來那麼多木瓜？那麼多杯子？現場如果現場人很多，原料怎麼送進來？憑空出現？」「其實這是一題簡單的數學證明題，答案就是～不成立！」「當天晚上這麼忙，可以聊天15分鐘？」

▲▼高雄跨年「一夜賺32萬」木瓜牛奶賣2萬杯！他驚爆營業額：老闆不會笑嗎。（圖／東森新聞）

主持人劉寶傑在2日播出的《關鍵時刻》上直指，過去沒人會喊「發大財」，韓流和舊選舉喊的愛台灣意識型態不同，「就是要錢」。現場來賓黃建豪表示，「你給我們錢，讓我們看到錢水有進來，各行各業都一樣！」他舉例，像這次韓國瑜就職典禮、跨年晚會，有不少攤商甘願被開單也要進去擺攤，「因為有錢賺」、「大家真的都需要錢」，而現在高雄能見到的就是「花錢的花錢、大家都花得很爽」。

黃建豪提到，這次去跨年時，有一攤木瓜牛奶老闆一晚可能差不多賣了2、3萬杯，用最簡單的方法算，一杯算40元，2萬杯80萬元，以4成利來算，那一晚就賺了32萬元，「他不會笑嗎？」合法申請攤位一格8000元，但8000元算什麼，若賺32萬元可是400倍，「他根本沒差」。讓劉寶傑當場驚呆，嚇得重複反問「賣木瓜牛奶一晚賺32萬？」

▲▼高雄跨年「一夜賺32萬」木瓜牛奶賣2萬杯！他驚爆營業額：老闆不會笑嗎。（圖／東森新聞）

黃建豪說，當時和老闆聊了15分鐘，老闆覺得像他們這種基層人民，要的不是榮華富貴，「但是要讓我們看到賺錢的機會」，他就說，不要說像跨年場面這麼大，只要有十分之一規模，一個月5次，大家都搶著去，「因為錢都在那，生意人都是聞到錢就去，跟狗聞到骨頭就去的意思一樣」，生意人態度就是這樣「你讓我看到錢、人，我們不選你要選誰？」

「高雄人感覺到若韓國瑜做市長，就賺得到錢」，黃建豪接著指，現在大家都在喊過年擺攤，封3條街全部擺攤，到時候再看有幾攤，「可能超過3000攤」，也許屏東、台南、嘉義都會來搶錢潮，「經濟若好，各地名產在這都吃得到」。像是跨年那天他就問到40％的遊客是外地人，這些人為何吃飽太閒要來這花錢，因為高雄的氣氛真的不一樣，大家都開開心心。

ET快訊
交往曾想放棄！昆凌遠走美國周董「做1件事」挽回愛情
從頭到腳沒1處真的！混血美少女被封上帝傑作公開整形記錄
子瑜「絕對領域全露」辣照直逼腿根！掌鏡者曝光網傻眼

關鍵字：高雄跨年,木瓜牛奶,跨年,關鍵時刻,黃建豪,劉寶傑

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

原民妹「棒賽棒不出來吃7顆」臭奶呆台語叫賣　網：頭目到底都教什麼

號稱一晚賺32萬！高雄跨年賣2萬杯木瓜牛奶　「1秒1杯」網友狠打臉

珊瑚城市：一眼看穿世界上最適合居住的城市

高雄跨年夜賣木瓜牛奶賺32萬！網驚曝「狂人計算式」打臉：平均1分鐘55杯？

兒累趴懷裡！母生理期忍痛站穩...70歲嬤輕拍肩「給妳坐」　她紅眼眶：好暖

新知／家裏整年份灰塵竟有「18公斤」網驚：跟5歲小孩一樣重！

台大校務會議提「重組經費稽核會」　吳瑞北：沒有自律如何自治？

想全心顧中風老婆！他閃辭主管職　賣車輪餅「付診費房貸養2子」…網看哭

嚇人！八掌溪出海口含超多塑膠微粒　約13.5萬顆佈滿標準游泳池

「韓流」攻陷國境之南！傳高雄邀屏東聯合推台灣燈會　他否認了

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

周孝安神復合…李京恬控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

原民妹「棒賽棒不出來吃7顆」臭奶呆台語叫賣　網：頭目到底都教什麼

號稱一晚賺32萬！高雄跨年賣2萬杯木瓜牛奶　「1秒1杯」網友狠打臉

珊瑚城市：一眼看穿世界上最適合居住的城市

高雄跨年夜賣木瓜牛奶賺32萬！網驚曝「狂人計算式」打臉：平均1分鐘55杯？

兒累趴懷裡！母生理期忍痛站穩...70歲嬤輕拍肩「給妳坐」　她紅眼眶：好暖

新知／家裏整年份灰塵竟有「18公斤」網驚：跟5歲小孩一樣重！

台大校務會議提「重組經費稽核會」　吳瑞北：沒有自律如何自治？

想全心顧中風老婆！他閃辭主管職　賣車輪餅「付診費房貸養2子」…網看哭

嚇人！八掌溪出海口含超多塑膠微粒　約13.5萬顆佈滿標準游泳池

「韓流」攻陷國境之南！傳高雄邀屏東聯合推台灣燈會　他否認了

蔡拿民主做擋箭牌　環時總編：和統是事實，不是選擇題！

原民妹「棒賽棒不出來吃7顆」臭奶呆台語叫賣　網：頭目到底都教什麼

影／北市警涉包庇2家酒店　2警聲押2官警350萬交保

台媒下標比外媒嚴謹　環時：反映台灣公眾對和平發展的渴求

你一定吃過！「11地雷食物」＝焦慮感激增...咖啡越喝越煩

王睿不畏外援衝撞尋求穩定出賽　想學廣東話融入隊友

《後勁：王建民》票房全台破500萬　企業搶包場

獨派逼宮／蔡其昌：小英被自己人捅刀　恐讓對岸借題發揮

看歌詞猜歌名　免費送你去小巨蛋KKBOX風雲榜現場！

雷納德返聖城前家人收死亡威脅　波波勸馬刺迷溫暖歡迎他

生活熱門新聞

28歲存款280萬　鄉民：是魯..

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺..

信用卡10年最慘　神人公開4組..

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥..

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版..

林口三寶最狂違停　被怒叭10分..

2019年第一場流星雨！周五大..

7萬薪養女友4年　被嫌沒車沒存..

台OUTLET帽T價讓他怒　網..

虔誠弟拜銅像「雙手合十」　媽看..

前HBL人氣王涉騙財　他不爽被..

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

7種無痛存錢　學會5星難度「1..

更多熱門

相關新聞

木瓜牛奶跨年賣2萬杯！網友打臉：1秒1杯

跨年吸引大批人潮，攤販的荷包也賺滿滿。高雄印刷業者黃建豪日前在政論節目《關鍵時刻》上表示，有木瓜牛奶業者一個晚上就賣出2萬杯以上，直接30萬入袋，讓主持人劉寶傑也難以置信。有網友在PTT上發文打臉這個說法，他認為要生產2萬杯至少要208個小時，除非「1秒1杯」才有可能在5小時內做完。

新年最夯符號！魔性「一勾」網笑翻認了

新年驚喜！看門狗和陌生男相擁而睡

高樓摔死女嬰　母跟著跳樓身亡

3歲童跨年吞12顆葡萄　祈福慘噎死

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

信用卡10年最慘　神人公開4組合

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

子瑜「絕對領域全露」拜年！

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面