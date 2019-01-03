高雄跨年夜賣木瓜牛奶賺32萬！網驚曝「狂人計算式」打臉：平均1分鐘55杯？

記者許凱彰／綜合報導

高雄市長韓國瑜翻轉綠地20年執政，喊著「高雄發大財」口號拚經濟。2日由劉寶傑主持的《關鍵時刻》就有來賓指，「有賣木瓜牛奶的老闆更在跨年夜狂賣2萬杯以上，一晚賺了近30萬進口袋。」對此，不少網友狂列了不少可能的算是狠狠打臉提到，「以一杯500c.c.計算，2萬杯有1萬公升，是搬水塔去賣，還是抽愛河的水？」

許多網友在《高雄跨年「木瓜牛奶一晚賺32萬」 他驚爆狂賣2萬杯！劉寶傑嚇呆笑出來》貼文底下留言狂列算式打臉：

一個晚上「2萬杯」木瓜牛奶／6小時，平均1小時3333杯，1分鐘55杯。

假設一杯木瓜牛奶裡的牛奶有300c.c.，20000杯需要600萬c.c.，整個牛奶工廠也沒那麼多。

1顆木瓜最多能做8杯木瓜牛奶，2萬杯要2500顆木瓜，這數量.....

以一杯500c.c.計算，2萬杯有1萬公升，是搬水塔去賣，還是抽愛河的水。

不只如此，還有網友在在留言處瘋狂蓋樓提到，「唬爛都不用成本啦！一晚2萬杯？自來水一直裝也裝不出2萬杯！」「國稅局看到了嗎？」「哪來那麼多木瓜？那麼多杯子？現場如果現場人很多，原料怎麼送進來？憑空出現？」「其實這是一題簡單的數學證明題，答案就是～不成立！」「當天晚上這麼忙，可以聊天15分鐘？」

主持人劉寶傑在2日播出的《關鍵時刻》上直指，過去沒人會喊「發大財」，韓流和舊選舉喊的愛台灣意識型態不同，「就是要錢」。現場來賓黃建豪表示，「你給我們錢，讓我們看到錢水有進來，各行各業都一樣！」他舉例，像這次韓國瑜就職典禮、跨年晚會，有不少攤商甘願被開單也要進去擺攤，「因為有錢賺」、「大家真的都需要錢」，而現在高雄能見到的就是「花錢的花錢、大家都花得很爽」。

黃建豪提到，這次去跨年時，有一攤木瓜牛奶老闆一晚可能差不多賣了2、3萬杯，用最簡單的方法算，一杯算40元，2萬杯80萬元，以4成利來算，那一晚就賺了32萬元，「他不會笑嗎？」合法申請攤位一格8000元，但8000元算什麼，若賺32萬元可是400倍，「他根本沒差」。讓劉寶傑當場驚呆，嚇得重複反問「賣木瓜牛奶一晚賺32萬？」

黃建豪說，當時和老闆聊了15分鐘，老闆覺得像他們這種基層人民，要的不是榮華富貴，「但是要讓我們看到賺錢的機會」，他就說，不要說像跨年場面這麼大，只要有十分之一規模，一個月5次，大家都搶著去，「因為錢都在那，生意人都是聞到錢就去，跟狗聞到骨頭就去的意思一樣」，生意人態度就是這樣「你讓我看到錢、人，我們不選你要選誰？」

「高雄人感覺到若韓國瑜做市長，就賺得到錢」，黃建豪接著指，現在大家都在喊過年擺攤，封3條街全部擺攤，到時候再看有幾攤，「可能超過3000攤」，也許屏東、台南、嘉義都會來搶錢潮，「經濟若好，各地名產在這都吃得到」。像是跨年那天他就問到40％的遊客是外地人，這些人為何吃飽太閒要來這花錢，因為高雄的氣氛真的不一樣，大家都開開心心。