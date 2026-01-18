明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天北部、東半部降雨機率增加，晚間起強烈大陸冷氣團南下，周五前北部及東北部都有明顯雨勢。溫度方面，明天晚間起逐漸降溫，最冷時間點在周四清晨，局部低溫下探10度以下，預計周五白天才會回溫。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天東北季風增強，北部、東半部及恆春降雨機率增加，桃園以北、宜蘭降雨時間長，明天晚間另一波強烈大陸冷氣團南下，迎風面降雨擴大，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨範圍更廣，且有局部大雨，中南部仍為多雲到晴。

曾昭誠指出，明晚到周五強烈冷氣團影響，周三北部及東北部仍有降雨，中部山區也有零星短暫雨，周四至周五雨勢趨緩，東北風影響下，北部及東半部仍有降雨機率。周六及下周日冷氣團減弱，環境轉為東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及西半部多雲到晴。

溫度方面，他表示，明天各地低溫16至19度，北部高溫仍有20至22度，南部25度以上，明晚起逐漸降溫，周二北部及宜蘭整天都在20度以下，周三清晨下探12至14度，周四清晨為最冷時間點，北部及宜蘭低溫11至13度，局部下探10度以下，南部及花東13至15度，白天北部高溫約15度，中南部17至20度，並持續到周五清晨。

降雪方面，曾昭誠指出，周四及周五清晨北部、東北部2000公尺以上、中部及花蓮3000公尺以上高山有降雪機率。

另外，他也說，明天清晨中南部有霧，可能影響能見度，各地風力也明顯增強；周二、周三基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，提醒民眾留意。

