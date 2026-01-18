　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天北部、東半部降雨機率增加，晚間起強烈大陸冷氣團南下，周五前北部及東北部都有明顯雨勢。溫度方面，明天晚間起逐漸降溫，最冷時間點在周四清晨，局部低溫下探10度以下，預計周五白天才會回溫。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天東北季風增強，北部、東半部及恆春降雨機率增加，桃園以北、宜蘭降雨時間長，明天晚間另一波強烈大陸冷氣團南下，迎風面降雨擴大，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨範圍更廣，且有局部大雨，中南部仍為多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾昭誠指出，明晚到周五強烈冷氣團影響，周三北部及東北部仍有降雨，中部山區也有零星短暫雨，周四至周五雨勢趨緩，東北風影響下，北部及東半部仍有降雨機率。周六及下周日冷氣團減弱，環境轉為東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及西半部多雲到晴。

溫度方面，他表示，明天各地低溫16至19度，北部高溫仍有20至22度，南部25度以上，明晚起逐漸降溫，周二北部及宜蘭整天都在20度以下，周三清晨下探12至14度，周四清晨為最冷時間點，北部及宜蘭低溫11至13度，局部下探10度以下，南部及花東13至15度，白天北部高溫約15度，中南部17至20度，並持續到周五清晨。

降雪方面，曾昭誠指出，周四及周五清晨北部、東北部2000公尺以上、中部及花蓮3000公尺以上高山有降雪機率。

另外，他也說，明天清晨中南部有霧，可能影響能見度，各地風力也明顯增強；周二、周三基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
水電工強扯內褲硬上！　基隆女揮剪刀抵抗竟遭起訴
最狂尾牙！「一人一支iPhone 17 Pro Max」員工
釋小龍疑酒駕被抓包！　隱婚4年「私約女友人」叫代駕離開
規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆
贏了！林俊易直落二橫掃　超級750賽生涯首冠到手
快訊／16:47規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

宜蘭規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆

小時候被逼上才藝課「長大才知超有用」　網大推種類：好險有學

快訊／16:47宜蘭近海規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

快訊／學測「國綜科解答」出爐　補教公布預估五標

「3600元年終入帳」想離職　大票苦主比慘現場：怒領730被扣15元

林宸佑被收押！藍議員嚇「質疑民進黨的代價」：黨說你違法就違法

學測「國綜」重跨文本判讀　試考生：中間偏難

掛「福气」布條惹怒家長　師怒：這就是現在教育環境！網逆風開噴

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

宜蘭規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆

小時候被逼上才藝課「長大才知超有用」　網大推種類：好險有學

快訊／16:47宜蘭近海規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

快訊／學測「國綜科解答」出爐　補教公布預估五標

「3600元年終入帳」想離職　大票苦主比慘現場：怒領730被扣15元

林宸佑被收押！藍議員嚇「質疑民進黨的代價」：黨說你違法就違法

學測「國綜」重跨文本判讀　試考生：中間偏難

掛「福气」布條惹怒家長　師怒：這就是現在教育環境！網逆風開噴

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

29歲女車輛沒電拋錨　潮州警即時接電救援

川普覬覦格陵蘭！丹麥分析師揭「美國4套劇本」　最極端恐直接動武

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

浪浪12公斤瘦成「行走的骷髏」幾乎病危　被愛滋養重生

台北租金太貴！他在淡水租房「每天花3小時通勤」：比工作還痛苦

開賓士看房被盯上！陸女遭劫財「全身膠帶綑綁」矇眼塞後座

林安可記者會罕見移師台灣！西武獅揭暖心原因　郭泰源吳念庭現身

大型車死角+內輪差風險高　屏警籲：加大距離勿併行

陳志押返後　柬埔寨加強掃蕩電詐捕162人含50中國籍

蔡依林跟TWS的撒嬌舞來囉

生活熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

溼答答探8℃　強烈冷氣團要來了

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

強烈冷氣團明起報到「連凍5天」　北東濕冷防較大雨勢

快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

搭飛機穿「夾腳拖」！空服員勸：千萬不要

林宸佑遭押！學姐王乃伃心痛「希望你不是賣國賊」

快訊／8級強風！　明變天轉雨

藍白2026年完蛋了！苦苓揭「3殺慘況」：被選票教訓

更多熱門

相關新聞

強烈冷氣團明起報到「連凍5天」　北東濕冷防較大雨勢

強烈冷氣團明起報到「連凍5天」　北東濕冷防較大雨勢

今天各地晴到多雲，天氣穩定，明天至周五強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，最冷時間點在周三至周五清晨，另外，冷空氣影響期間，桃園以北及東半部降雨機率增加，明天晚間至周三東北部及宜蘭要留意較大雨勢。

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

下周雨區擴大　冷氣團周二南下急凍6天「跌破10度」

下周雨區擴大　冷氣團周二南下急凍6天「跌破10度」

北部周末有雨　「下周氣溫溜滑梯」最凍探10度

北部周末有雨　「下周氣溫溜滑梯」最凍探10度

洛鞍颱風打轉「北東水氣增」　 下周二波強冷空氣最凍探10度

洛鞍颱風打轉「北東水氣增」　 下周二波強冷空氣最凍探10度

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面